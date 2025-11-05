La Casa de Cultura de Ondara cumple 20 años

La Casa de Cultura de Ondara, en la Plaza Mayor de la localidad, celebra este año su 20 aniversario. Este edificio es un símbolo de la ciudad, representa la historia local y ha experimentado cambios que le han transformado en un centro para el arte, la educación y la cultura.

Por eso, desde el Ayuntamiento de Ondara, en colaboración con la entidad, ha publicado la programación cultural del municipio en noviembre llena de actividades para todos los habitantes y visitantes que estén interesados.

Programación cultural de noviembre / Ayuntamiento de Ondara

Programación todo noviembre

El viernes 7 de noviembre se hará una conferencia "El llibre gran de les famílies de Ondara" a cargo de Robert Miralles a las 20:00. El sábado 8 se inaugurará la exposición "Joies a punt de coixí i coure" de Monte Arcos a las 19:00 y se podrá visitar hasta el 22 de noviembre en el horario habitual de la Casa de Cultura.

El jueves 13 de noviembre se presentará el libro "Diània" de Just I. Sellés a las 20:00; el jueves 20 se hará el espectáculo narrativo "Vivir Cuba" de música, teatro, narración y poesía a cargo de Coralia Rodríguez, Mayra Arango, Ernesto Pita y Michael Jun a las 20:00.

El viernes 21 se representará la obra de Federico García Lorca "La Casa de Bernarda Alba" con motivo del 25 de noviembre, Día Contra la Violencia de Género, a cargo de la Escuela Municipal de Teatro. Esta obra se presentará en el Auitorio Municipal a las 20:00.

Música y lecturas

El sábado 22 se celebrará Santa Cecilia también en el Auditorio Municipal a las 19:00 con un concierto de la Banda Infantil y la Banda Juvenil de Ondara. El miércoles 26 se hará una actividad infantil, "Llegim i compartim" con Mireia Bazu en la Biblioteca Infantil a las 17:30. Será para niños de entre 6 y 9 años y se requerirá inscripción previa.

El viernes 28 Anna Moner hará la actividad "Narracions a poqueta nit: literatura, vermut i "true crime". Será a las 20:00 en la Casa de Cultura. El sábado 29, también por Santa Cecilia, el Coro de Adultos de la Escuela de Música hará un concierto en el Parc de l'Era a las 12 y la Unión Musical de Ondara actuará a las 19:00 en el Auditorio Municipal.

Por último, el domingo 30, el Trio Ausiàs March, formado por Dani Ibáñez, Esteve Casanova y Claudio Carbó actuarán en la Casa de Cultura a las 19:30.