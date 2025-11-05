Dénia celebra la jornada de limpieza marina "Barriendo mares"

El Ajuntament de Dénia, a través del Servicio ambiental marino y de pesca, ha organizado una nueva edición de la jornada de limpieza de la costa “Barriendo mares”, que se celebrará el domingo 16 de noviembre. Este año, con la colaboración de la Concejalía de Playas, la jornada de limpieza incluirá también la eliminación de especies invasoras en las dunas que llevarán a cabo algunos grupos tutelados por personas expertas en esta tarea.

El resto de participantes puede colaborar haciendo la limpieza a pie, a lo largo de toda la costa de les Rotes; en kayak, en embarcación o buceando, para cubrir las tareas en la Cova Tallada, parte de Les Marines y la reserva marina.

Cartel oficial de "Barriendo Mares" / Ayuntamiento de Dénia

Programación de la jornada

La jornada comenzará con el reparto de material en la zona de la lonja del puerto, de 8.30 a 9.30 horas. De 9.30 a 12 horas se efectuarán las tareas de limpieza. Al finalizar, los participantes se concentrarán de nuevo en la zona de la lonja para depositar los residuos recogidos y se les obsequiará con una escoba reciclada de la empresa colaboradora Vigar y una camiseta.

La inscripción de participantes ya está abierta en la página web de la asociación Eucrante.