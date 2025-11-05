La Marina se vuelca contra la violencia machista

El pasado 24 de octubre, un hombre asesinó a su pareja en Alicante, convirtiéndose en la víctima número 35 de violencia de género en lo que llevamos de año y la 1.330 desde 2003, año en el que se empezaron a recopilar los datos. Ayer, 4 de noviembre, el Ministerio de Igualdad confirmó la naturaleza machista de este crimen.

Varios ayuntamientos de la Marina Alta se han sumado a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para condenar este asesinato.

Ayuntamientos convocantes

El Ayuntamiento de Xàbia ha convocado a toda la ciudadanía a guardar un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento mañana miércoles, 5 de noviembre, a las 12 horas, "como muestra de rechazo a la violencia machista y de apoyo a la familia y amistades de la víctima".

Desde Ondara invitan a los habitantes acudir a la puerta del ayuntamiento a las 12:00 para guardar un minuto de silencio y en Teulada Moraira será a la misma hora frente al edificio consistorial y al Espai La Senieta de Moraira.

En Calp también han hecho una convocatoria en rechazo del asesinato machista con un minuto de silencio a las 12:00 en la puerta del ayuntamiento. El consistorio ha querido recordar que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista y que no aparece en la factura, aunque hay que borrar el número del registro de llamadas.

Mes contra la violencia machista

Además, los consistorios también han publicado sus programaciones para el día 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género.

En Xàbia, el 25 de noviembre a las 12:00, el ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía en la Plaza de la Iglesia para presentar el resultado de la intervención artística co-creada entre el alumnado y Mireia Creativa.

En Teulada, a las 11:30 se hará la lectura del manifiesto por el Día de la Eliminación de la Violencia de Género en la Plaza de la Constitución, con la participación del alumnado de los centros educativos de Teulada Moraira y a las 12:30 los alumnos del IES Teulada aprenderán con la charla sobre acoso en redes sociales y violencia de género a cargo de Aarón Asensio en el Salón de Actos del ayuntamiento.

En Pego se realizarán dos actividades: en primer lugar, una actividad en la que participarán los alumnos y las alumnas con la que se pretende aumentar la concienciación sobre la violencia de género, la lacra que sigue estando presente en nuestra sociedad y, a las 19:00 se iniciará la manifestación del Día contra la violencia machista.

Por último, en Pedreguer, habrá una manifestación a las 19:30 que saldrá desde la Glorieta, convocada por la Comisión de Igualdad y Centros Educativos de Pedreguer.