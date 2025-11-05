Ondara financiará vales de compra para personas en riesgo de exclusión a través de Cáritas

El Ayuntamiento de Ondara, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha aprobado la financiación de vales de compra de bienes de primera necesidad para personas en situación de vulnerabilidad. Esta medida se ha abordado esta semana en la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Ondara entre representantes municipales (el alcalde, José Ramiro, la concejal de Servicios Sociales, Raquel Mengual, y el técnico municipal Pedro Gil) y representantes de Cáritas Ondara, con el objetivo de poner en marcha este sistema de vales de compra. Esta medida fue una de las acciones acordadas en la reunión de la Mesa Solidaria celebrada el pasado mas de mayo, donde participaron el Ayuntamiento de Ondara, Servicios Sociales, Cruz Roja, AECC, Cáritas y la Policía Local.

Los vales de compra irán destinados a familias en situación de necesidad, especialmente aquellas que no reciben otras ayudas económicas en este mismo concepto. Será Cáritas Ondara la entidad encargada de determinar qué familias recibirán estas ayudas, atendiendo a criterios de vulnerabilidad y exclusión social. La concejal de Servicios Sociales, Raquel Mengual, ha destacado que esta iniciativa responde a la voluntad de coordinar esfuerzos entre las entidades sociales del municipio para llegar a todas las personas que necesitan apoyo, evitando duplicidades y mejorando la eficacia de las ayudas.

Tríptico Cáritas / Ayuntamiento de Ondara

El contrato de financiación de vales de compra de bienes de primera necesidad ha sido adjudicado a la empresa Juan Fornés Fornés S.A., y contempla la recarga de tarjetas con importes asignados a cada beneficiario, que podrán utilizarse en establecimientos del municipio para adquirir alimentos, productos de higiene personal y limpieza. El presupuesto total asciende a 14.004 euros, con un gasto plurianual previsto para los ejercicios 2025 y 2026. Los vales serán distribuidos por Cáritas, que también gestionará las autorizaciones en casos excepcionales. Las personas beneficiarias tendrán que presentar su documento de identidad y utilizar los vales exclusivamente para los productos como fruta, verdura, lácteos, carne, pescado, productos de higiene y limpieza.

La iniciativa refuerza el compromiso municipal con la protección social y la colaboración con entidades como Cáritas, que actúan como agentes de apoyo directo a las familias más necesitadas.

Balance de Cáritas de 2024

Por otro lado, Cáritas Parroquial Santa Anna de Ondara ha presentado el balance de su actividad durante el año 2024, en que ha atendido un total de 69 familias, incluyendo 23 menores, gracias a la tarea de 10 personas voluntarias que constituyen el corazón de la acción solidaria de la entidad. La puerta de entrada en Cáritas es el servicio de acogida, que se realiza lunes alternos de 16.30 a 18.30 h al local situado en la calle Iglesia, 9, donde se ofrece escucha, acompañamiento, orientación y espacios comunitarios para las personas más vulnerables.

Durante 2024, Cáritas Santa Anna ha recibido 6.625 € en colectas parroquiales, 395 € en donativos particulares y 3.950€ en ayudas de Cáritas Diocesana o subvenciones. Estos ingresos han permitido destinar 2.420 € a alimentación, 430€ a vivienda, 633 € a salud y educación, y una ayuda extraordinaria de 7.365 € por la emergencia dana.

Desde la entidad se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana a través de donaciones, voluntariado o transferencias bancarias, para continuar abriendo caminos de esperanza y garantizar la dignidad y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Para mayor información o para colaborar, se puede contactar con Cáritas Santa Anna a través del correo caritasantanaondara@gmail.com o del teléfono 608 57 40 37.