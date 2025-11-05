Pego tiñe noviembre de morado

Pego se tiñe de morado en noviembre. El ayuntamiento se vuelca con la celebración del 25N y ha preparado una serie de actividades para este mes que giran en torno a esta efemérides. Una programación que ha contado con la implicación de Infojove, el departamento de Juventud del consistorio y también la participación de asociaciones locales.

La primera de las actividades está programada para el viernes 7 de noviembre: el ‘viernes de partidita’. A partir de las 18 horas los y las jóvenes podrán participar en una sesión de juegos ‘Canvi de rols’ y ‘Feminisme’, dos propuestas donde los participantes asumen diferentes papeles para simular una situación y experimentar perspectivas distintas, lo que fomenta la empatía, la comprensión y la resolución de problemas.

La siguiente cita será el 14 de noviembre, también a las 18 horas. Tocará ponerse a los fogones para participar en un taller de cocina en el que se confeccionarán ‘tortitas conscientes’. En esta propuesta es necesario inscripción previa, recuerdan desde el departamento.

Programación 25 N de Pego / Ayuntamiento de Pego

Organizado por las mujeres del pueblo

El jueves 20 de noviembre, por la mañana, los pegolinos y pegolinas podrán ponerse la ‘vacuna contra la violencia machista’. Se trata de un propuesta que nació de la mano de Dones cabal y que tendrá lugar (como los últimos años) durante la celebración del mercado municipal. Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, la actividad ‘Tapís col·lectius’ contará con la participación de les Dones Boixeteres. Una magnifica ocasión para conocer una actividad artesanal. También requerirá inscripción previa.

El viernes 21, por la mañana, las Boixeteres harán entrega al ayuntamiento del tapiz confeccionado días antes. Allí, en uno de los balcones del edificio, se colgará para reivindicar la repulsa a la violencia machista.

Al día siguiente, sábado 22 de noviembre, a partir de las 11 horas, tendrá lugar un cuentacuentos en la Casa de Cultura. Una propuesta para hacer entender a los más pequeños y las más pequeñas que la violencia machista no tiene cabida en esta sociedad.

El domingo 23, partir de las 18 horas, tendrá lugar la proyección de la película ‘Te doy mis ojos’ a la Biblioteca Carmen Alemany Bay.

Cartel oficial de Infojove / Ayuntamiento de Pego

El día más importante

Por último, el martes 25 de noviembre (25N) la programación se trasladará al IES Enric Valor, donde tendrá lugar una actividad en la que participarán los alumnos y las alumnas con la que se pretende aumentar la concienciación sobre la violencia de género, la lacra que sigue estando presente en nuestra sociedad.

Por la tarde, a partir de las 19 horas, se iniciará la manifestación del Día contra la violencia machista. Se llevará a cabo un recorrido desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza Maria Cambrils, la comitiva (a la que puede unirse todo el pueblo) estará acompañada por la Batucada Batugària, habrá una ‘globotada’ morada y finalizará el acto con la lectura del manifiesto 25N.

Todas las actividades están dirigidas a jóvenes de más de 11 años. “Creemos que es necesario que la lucha contra la violencia machista empiece desde pequeños. Si conseguimos que los más pequeños y las más pequeñas tomen conciencia sobre esta lacra social, estaremos construyendo una sociedad mejor”, indica la concejal de Igualdad y Juventud, Paula Orihuel.