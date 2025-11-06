Benitatxell y la papelería Àrea de paper firman un convenio para la venta de libros de titularidad municipal
El objetivo de este acuerdo es dar a conocer la cultura, el patrimonio y las costumbres de El Poble Nou de Benitatxell, al mismo tiempo que apoyar a los autores y autoras locales
El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell y la papelería poblera Àrea (Hiperoffice) de paper han firmado un acuerdo para fomentar la cultura y la creación literaria local. A través de un convenio de colaboración, el consistorio proveerá varios ejemplares de todos los libros de titularidad municipal para que puedan ser vendidos en la papelería. A cambio, este establecimiento comercial obtendrá un porcentaje del 20% como beneficio sobre el precio de venta de cada libro, que tienen un precio estipulado.
El objetivo de este acuerdo es dar a conocer la cultura, el patrimonio y las costumbres de El Poble Nou de Benitatxell, al mismo tiempo que apoyar a los autores y autoras locales. Así, Àrea de paper ejercerá como punto de venta oficial, tanto para los vecinos y vecinas del municipio que deseen adquirir alguna de estas obras como para visitantes y turistas que se interesen por conocer más a fondo la historia y la idiosincrasia de la localidad.
Obras disponibles
Las obras que se pueden adquirir en la librería son: ‘‘Arquitectura tradicional del de Benitatxell’ (Josep Buigues Colomer i Jaume Soler Buigues, 2002), ‘Toponímia del Poble Nou de Benitatxell’ (Josep Andrés i Torres i Susanna Gilabert i Marqués, 2002), ‘La llegenda de Manuel García’ (Gabriel Gilabert, 2004), ‘Carta de Poblament del Poble Nou de Benitatxell (1698)’ (Enric Guinot i Miquel Almenara, 2008), ‘Anar a Orà. L’emigració del Poble Nou de Benitatxell a l’Algèria francesa’ (Gabriel Gilabert i Antoni Pascual, 2009), ‘El Poble Nou de Benitatxell 1600-1923. Una aproximació històrica’ (Josep Cano i Torres i Antoni Grau Escrihuela, 2014), ‘El Poble Nou de Benitatxell 1925-1975’ (Josep Cano i Torres, 2015), ‘El Poble Nou de Benitatxell vist pel mestre Vicent Ferrer’ (Vicent Ferrer, 2015), ‘Autobiografia curiosa i diversa del vicari Joan Antoni’ (Josep Buigues Colomer, 2016), ‘El gegant mitjafava’ (Empar Ferrer, 2016), ‘El secret de la pansa’ (Empar Ferrer, 2018), ‘La cova de les Bruixes del Poble Nou de Benitatxell i l'arqueologia. Un jaciment ibèric, romà i medieval. Estudi del materials arqueològics recuperats entre els anys 2000 i 2018’ (Miquel Sánchez i Signes, 2020), ‘Nits de tinta. Un art de pesca singular’ (Jake Abbott, 2021), ‘Repressió ideològica, administrativa i professional en temps de pau: el cas del Poble Nou de Benitatxell’ (Wilson Ferrús Peris, 2021), ‘Les pesqueres de Cingle a la Marina Alta. Estudi etnogràfic i històric’ (Toni Barber i Vallés, Ismael Guardiola i Mora i Miguel Almenara i Sebastià) y ‘Bragat, el gat influencer del Puig Llorença’ (Empar Ferrer, 2022).
