Calp se prepara para la jornada "Sabors de la Mar"

La Plaza Mayor de Calp se convertirá el próximo sábado 15 de noviembre en el epicentro del sabor mediterráneo y la sostenibilidad con la celebración de la jornada «Sabors de la Mar». Este evento, organizado para impulsar y poner en valor la pesca de proximidad, invita a vecinos y visitantes a descubrir los beneficios sociales, económicos y medioambientales de consumir el producto local de nuestras costas.

La jornada busca concienciar sobre la importancia de apoyar a los pescadores de la zona optando por un consumo que garantiza la calidad y frescura del producto, reduce la huella de carbono y contribuye al desarrollo económico de las comunidades costeras de la Marina Alta, así como a la protección de la pesca como identidad cultural de nuestro territorio. La jornada contará con un programa repleto de actividades, diseñado para acercar el mundo de la pesca a la ciudadanía: Talleres de tratamiento de pescado donde los asistentes tendrán la oportunidad de aprender las mejores técnicas para limpiar, despiezar y conservar el pescado, optimizando su aprovechamiento y calidad.

Cartel oficial de las jornadas / CREAMA

Showcooking y Degustación

El momento estrella será el showcooking, donde se ofrecerán exquisitos platos degustación elaborados exclusivamente con pescado de temporada, capturado de manera sostenible por las embarcaciones de las cofradías de pescadores de la Marina Alta. Una oportunidad única para saborear la autenticidad del Mediterráneo.

Este proyecto es una iniciativa de Creama como secretaría técnica de Pacte’Ma (Acuerdo Comarcal por el Empleo y Desarrollo Local de la Marina Alta), a través de una subvención del FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura) y la Generalitat Valenciana, dentro del programa de fondos destinados a los Grupos de Acción Local de Pesca, y que se ajustan a la Estrategia Local Participativa del GALP La Marina, con la colaboración del Ayuntamiento de Calp.