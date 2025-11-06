Crispación en Xaló por el Molí de Giner: "el pueblo va a pagar lo que tu no has podido hacer"

El último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Xaló finalizó con una discusión que no dejó indiferente a nadie. Al final del pleno, en el turno de preguntas, Jaume Oller, propietario de los terrenos del Molí de Giner, manifestó tener unas diferencias conceptuales con el equipo de gobierno (Compromís per Xaló) con respecto al molino.

El nuevo Espai Cultural Molí de Giner se inauguró el pasado 4 de octubre y está destinado a convertirse en un referente, no solo del pueblo, sino también de todo el Valle de Pop. El ayuntamiento prevé seguir habilitando espacios y recuperando instrumental del molino.

Molí de Giner actualmente / Ayuntamiento de Xaló

Jaume Oller quiso "informar a los partidos de la oposición sobre la sentencia del Molí, que es firme". "Ha excedido el plazo para el pago voluntario después de tres meses", añadió el vecino. También afirmó que la sentencia que hay por medio debido a su insatisfacción por el pago que le corresponde debido a la expropiación, aunque se recurra al Tribunal Constitucional en una "situación excepcionalísima", no tiene efectos suspensivos y sigue adelante.

"Yo rectifico que esta sentencia está en una situación forzosa ya y hemos pedido que se realice forzosamente el pago de la diferencia", aseguró Oller. "Ya está presentado a los tribunales y me imagino que los asesores de ustedes [equipo de gobierno] ya lo tendrán, pero como veo que no les informan [oposición] vengo aquí para que al menos lo sepa la oposición".

El denunciante lo que recalcó es que se pide es que se le pague la diferencia "de los 221.000 euros que se han pagado de los 685.000 euros, que son 464.000 euros de forma forzosa, porque de forma voluntaria ya no se puede". También afirmó que el ayuntamiento tiene derecho a recurrir a la sentencia si hay alguna ilegalidad, pero "no pueden suspender el pago". El ayuntamiento, por su parte, ha recurrido a la sentencia "porque no está de acuerdo".

El consistorio se defiende

Tras las declaraciones de Jaume Oller, Lara Avellà, tercera teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales, Mayores, Sanidad, Agricultura y Patrimonio histórico, afianzó, después de pedirle al vecino que no interrumpiera, que "ese tema no era para hablarlo en un pleno, sino para que el abogado, el interventor o el asesor del alcalde lo hablara con el suyo o con él mismo en un despacho en privado".

La concejal dejó caer que "si hubiera sido suyo, el Molí estaría en tierra" a lo que el Jaume Oller le respondió "que está a su nombre", haciendo alusión a la propiedad del terreno. Avellà continuó afirmando que desde el ayuntamiento "han pedido el crédito al Estado y lo tienen todo preparado para pagar y que irán al Constitucional".

"Tú tienes una visión y nosotros otra completamente distinta y por eso estamos en juicio. El pueblo va a pagar el "pelotazo urbanístico" que tú no has podido hacer; igual que cuando la crisis de la banca, que el pueblo pagó porque se hizo un "crack", aquí pasa lo mismo: tú querías hacer un "pelotazo urbanístico", no te ha salido y lo pagaremos todos", sentenció la concejal.

"Nunca volverá a ser tuyo"

En cuanto a las dudas sobre el nombre del molino, Avellà destacó que el terreno está expropiado y que "no se ha cambiado de nombre porque están en juicio para acordar el precio de la expropiación" y dirigió a Jaume Oller para decirle que "no es tuyo, porque nunca volverá a ser tuyo".

"Suerte que estamos grabando las sesiones porque aquí lo que se ha dicho es que aún no sabemos el precio, que se está debatiendo en los tribunales y sí que está determinado desde la sentencia de 2022", respondió el aludido.