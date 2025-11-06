Dénia lanza una nueva edición de los "Bonos Consumo"

La Concejalía de Comercio, en colaboración con Creama, pone en marcha una nueva edición de la campaña “Bonos consumo 2025”, una iniciativa que tiene como objetivo incentivar las compras en los comercios y establecimientos locales, reforzando así el tejido comercial y fomentando el consumo de proximidad.

Con un presupuesto de 216.750 euros, financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Dénia, la campaña se desarrollará del 11 de noviembre al 9 de diciembre de 2025. En esta edición participan un total de 112 comercios y establecimientos de la ciudad, que se han adherido a la iniciativa para ofrecer descuentos directos a la ciudadanía.

Cada persona podrá beneficiarse de hasta 100 euros en bonos de consumo, que se podrán descargar en dos combinaciones: uno de cada cantidad (20, 30 y 50 euros) o bien, un único bono de 100 euros. Cada bono se tendrá que cambiar en compras iguales o superiores al doble de su valor y podrá utilizarse en cualquier de los establecimientos adheridos. Los bonos se podrán agrupar en una misma compra siempre que sean de la misma persona, pero no se permitirá combinar bonos de personas diferentes en una sola transacción.

Calendario

Toda la información está disponible en el portal web bonsconsum.denia.es, desde donde se efectuarán también las descargas.

El calendario de descarga y uso de los bonos es el siguiente: Los mayores de 65 años podrán registrarse a la web a partir del jueves 6 de noviembre, a pesar de que la descarga de los bonos para este colectivo se activará el lunes 10 de noviembre, a las 9 horas, y estará disponible hasta agotar presupuesto. Los bonos de esta primera fase podrán utilizarse del 11 al 24 de noviembre.

El día siguiente, martes 11 de noviembre, se abrirá el registro y la descarga simultánea para el público general, con dos turnos de solicitud —a las 9 y a las 15 horas—, y los bonos tendrán validez hasta el 24 de noviembre a las 23.59 h.

Posteriormente, el lunes 25 de noviembre, se activará la repesca de bonos caducados para aquellas personas que no hayan llegado al máximo permitido. Los bonos de repesca podrán utilizarse hasta el 9 de diciembre, fecha de finalización de la campaña.

Cartel oficial de los Bonos Consumo / Ayuntamiento de Dénia

La concejal de Comercio, Maria José García, ha destacado “la importancia de esta campaña, que año tras año demuestra ser una herramienta muy efectiva para dinamizar el comercio de la ciudad y reforzar el vínculo entre la ciudadanía y los establecimientos locales”. Según García, “los Bonos consumo son una manera directa de hacer que cada euro invertido tenga un retorno inmediato en la economía local, y esto es beneficioso para todos”.

La responsable de Comercio ha querido también subrayar que este año la iniciativa se financia exclusivamente con fondos municipales: “Otros años contábamos con el apoyo económico de la Diputación de Alicante, pero este año no hay ninguna aportación. Aun así, desde Dénia continuamos apostando por esta iniciativa, porque creemos en su valor y queremos mantenerla cómo una de las grandes citas del comercio local”.