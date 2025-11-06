La obra de Maria Beneyto llega a Benitatxell

Enmarcado en los actos culturales que el Ayuntamiento de Benitatxell, de la mano de la asociación Clásicas y Modernas, ha dedicado a Maria Beneyto, este viernes 7 de noviembre, la Biblioteca Municipal acoge la presentación bilingüe (castellano e inglés) del poemario de Maria Beneyto, proclamada escritora del año 2025 por la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El acto, que dará inicio a las 19.00h, contará con la participación de Carme Manuel Cuenca, presidenta de la Comisión María Beneyto (AVL) y Marina Gilabert Aguilar, directora del Programa de Bibliotecas en Igualdad.

Cartel oficial del evento / Ayuntamiento de Benitatxell

¿Quién fue María Beneyto?

Nacida en 1920, Beneyto fue poeta y novelista que compartió época con escritores de la talla de Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite o Josefina Aldecoa. Escribió 27 poemarios, 21 en castellano y 6 en valenciano y, aunque estuvo rodeada de hombres en su época de creación literaria, tenía una mirada feminista.

Destaca también su lista de galardones, en la que se encuentran el Premio Adonais en 1955, el Premio Ciutat de Barcelona en 1956, el Internacional Calvina Terzaorli de Italia, el Premio València de Novela en 1959 y el Premio Nacional de la Crítica de 2003.

Maria Beneyto fue una mujer que pasó fronteras y que, en medio del régimen franquista, escogió escribir en dos lenguas, fue disidente y se movió en un entorno que aún estaba reservado para los hombres.