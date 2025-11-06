Rescatan en Calp a una senderista herida

Ayer, 6 de noviembre, a las 12:31, los bomberos recibieron un aviso por una mujer que, realizando la senda de la cima del Peñón de Ifach con un grupo de amigos, se resbaló y se le salió el hombro, llegando a notar mareaos y ganas de vomitar.

El rescate duró hasta las 14:19 y se envió un helicóptero de rescate y uno de los bomberos subió a la lesionada con un arnés para su traslado a la helisuperficie del peñón donde le esperaban servicios sanitarios para socorrerle.

Helicóptero de rescate / Bomberos Alicante

Segundo rescate en una semana

Este se convierte en el segundo rescate por parte de los bomberos a un escalador o senderista en el Peñón de Ifach en lo que llevamos de semana, ya que el sábado 1 de noviembre se tuvo que asistir a un hombre al que le había caído una piedra en la cabeza.