Los sub18 del C.A. Baleària Diànium de Dénia se clasifica para el campeonato de España

Uno de los atletas, Marco García, ha quedado tercero en la clasificación

Equipo de cross del C.A. Baleària Diànium

Equipo de cross del C.A. Baleària Diànium / C.A. Baleària Diànium

Redacción Levante-EMV

El pasado domingo se disputó en Castellón el Campeonato Autonómico de cross por equipos. Además, también se celebró el Critèrium de clasificación para el Campeonato de España de Campo a Través por equipos para las categorías sub16 y superiores.

La E.M.A de Dénia - C.A. Baleària Diànium buscó la clasificación en el Campeonato de España en las categorías sub16 masculino y femenino y sub18 masculino. El equipo sub18 masculino fue el tercer autonómico, asegurando su plaza en el Campeonato de España de Campo a Través por equipos, que se celebrará en Atapuerca el 23 de noviembre.

Corredores de Campo a Través

Corredores de Campo a Través / C.A. Baleària Diànium

Posiciones alentadoras

Los equipos sub16 masculino y femenino consiguieron una buena posición siendo quintos a nivel autonómico, quedándose solo a un puesto de la clasificación para el Campeonato de España.

Individualmente, cabe destacar la tercera posición de Marco García en la categoría sub18 masculino.

