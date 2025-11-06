Los sub18 del C.A. Baleària Diànium de Dénia se clasifica para el campeonato de España
Uno de los atletas, Marco García, ha quedado tercero en la clasificación
El pasado domingo se disputó en Castellón el Campeonato Autonómico de cross por equipos. Además, también se celebró el Critèrium de clasificación para el Campeonato de España de Campo a Través por equipos para las categorías sub16 y superiores.
La E.M.A de Dénia - C.A. Baleària Diànium buscó la clasificación en el Campeonato de España en las categorías sub16 masculino y femenino y sub18 masculino. El equipo sub18 masculino fue el tercer autonómico, asegurando su plaza en el Campeonato de España de Campo a Través por equipos, que se celebrará en Atapuerca el 23 de noviembre.
Posiciones alentadoras
Los equipos sub16 masculino y femenino consiguieron una buena posición siendo quintos a nivel autonómico, quedándose solo a un puesto de la clasificación para el Campeonato de España.
Individualmente, cabe destacar la tercera posición de Marco García en la categoría sub18 masculino.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan el cadáver de un hombre de 50 años en una calle de Xàbia
- Un accidente de tráfico en Pedreguer deja un fallecido
- Cucarachas, mala localización y cascadas de agua: UGT dice basta a su situación en el Hospital de Dénia
- El Hospital Universitario de Dénia consigue la acreditación de Unidad Docente en Enfermedad Tromboembólica
- Insultos racistas, patadas y agresiones en el partido del CEF El Verger contra el Safor CF
- Muere el misionero Vicente Berenguer, hijo predilecto de Teulada
- Xàbia cancela las clases y actividades deportivas
- Un instituto de Dénia apuesta por la educación internacional de sus alumnos