De Teulada a los Goya 2026

Teulada celebra el cine, y lo hace a través de la Mostra Curts de Moscatell de Teulada, un festival clasificador de los Premios Goya. Este año, seis cortos del festival han pasado a la preselección final de los próximos Premios Goya, que se celebrarán en Barcelon ael 28 de febrero de 2026.

La Academia de Cine ha dado a conocer la preselección final de las obras que optan al galardón más importante del cine español. En la categoría de mejor cortometraje de ficción, de los quince títulos seleccionados, seis se proyectaron en el Auditori Teulada Moraira durante la décima edición de la Mostra Curts de Moscatell, algunos de los cuales también fueron premiados por el jurado formado por las actrices Imma Sancho y Marina Mulet, y el director Luis E. Pérez.

Los títulos galardonados incluidos en la preselección final hacia los Premios Goya 2026 son los siguientes: ‘Pipiolos’, de Daniel Sánchez Arévalo, premio al mejor corto en Teulada Moraira; ‘Insalvable’, de Javier Marco, premio a la mejor dirección en la mostra; ‘Còlera’, de José Luis Lázaro, premio al mejor corto valenciano; ‘Donde se quejan los pinos’, de Ed Antoja; ‘La mort’, de Jesús Martínez “Nota” y ‘Sexo a los 70’, de Vanesa Romero.

Único certamen clasificador de la Marina Alta

Para el director del certamen, Joan Llobell, se trata de “una nueva satisfacción para el festival. Somos el único festival calificador para los Goya de la Marina Alta y tener 6 cortos en la preselección para los premios supone un reconocimiento al trabajo de todo el equipo, al jurado, y sobretodo a los centenares de espectadores que dan impulso a la mostra con su participación. Sin olvidar a las empresas y entidades colaboradoras que nos han ayudado este año”.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Teulada, Verónica Martínez, ha añadido que “desde el consistorio seguimos apostando por la cultura y por el talento. La Mostra Curts de Moscatell es un ejemplo de cómo un festival nacido con ilusión y arraigo local puede trascender y convertirse en un motor cultural que atrae a grandes nombres del cine y da visibilidad a los creadores emergentes”.

Por su parte, el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha destacado que “la Mostra Curts de Moscatell es un honor para nuestro municipio. En solo diez años se ha convertido en una cita de referencia en el panorama audiovisual nacional, llevando el nombre de Teulada Moraira a lo más alto del cine español. Estos seis cortos en la carrera hacia los Goya son también un premio al esfuerzo de todos los que hacen posible la mostra”.

Celebración entre los vecinos

El festival, organizado y patrocinado por el Ayuntamiento de Teulada, en colaboración con la Associació Cultural Amics de Teulada, celebró en agosto su décimo aniversario con una edición especial que contó con la presencia de figuras destacadas del cine español, como el actor Fernando Cayo, la actriz y directora Vanesa Romero, y el director Daniel Sánchez Arévalo.

Ahora, con esta nueva noticia, la Mostra Curts de Moscatell de Teulada, así como vecinos de Teulada Moraira, celebran con orgullo este nuevo reconocimiento, que confirma su consolidación como una de las citas imprescindibles del cortometraje en España.