Benitatxell baja dos puntos el IBI

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell baja el IBI. El pleno extraordinario celebrado este viernes 7 de noviembre ha aprobado, con los votos a favor de todos los asistentes, el acuerdo provisional para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que reduce el tipo impositivo del IBI del 0,82% al 0,80%.

Es ya la tercera bajada que efectúa el actual equipo de gobierno en los últimos seis años. Ya en 2019 se efectuó una rebaja del 0,85% al 0,83%; en 2024 la reducción fue del 0,83% al 0,82%, y ahora pasará del 0,82% al 0,80%. La bajada entrará en vigor el próximo año 2026.

Tras la actualización de la ponencia general de valores catastrales que llevó a cabo la Gerencia Territorial del Catastro de Alicante en 2024, el alcalde, Miguel Ángel García, ya anunció que se aplicaría esta rebaja del tipo impositivo progresivamente para amortiguar la subida del valor de las viviendas.

Las ponencias de valores recogen los criterios para determinar el valor catastral de cada bien inmueble. Según la legislación, se deben actualizar cada 10 años o cuando existen diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los valores catastrales vigentes. Y en El Poble Nou de Benitatxell este baremo no se actualizaba desde el año 1994, hace más de 30 años.

Problemas de tributación

El ayuntamiento detectó hace un tiempo grandes desequilibrios impositivos entre las diferentes zonas del municipio que causaban injusticias tributarias. Tras unas comprobaciones, la Gerencia Territorial del Catastro corroboró que eran numerosas las zonas que estaban pagando impuestos muy por debajo de otras. Y es que eran muchas las viviendas cuyo valor catastral era del 10% de su precio de mercado, cuando, según la legislación, esta cifra debería ser, al menos, del 50%.

Concretamente en la zona de Jazmines, tal y como confirmó al Consistorio la Gerencia Territorial del Catastro, existían viviendas de gran lujo que tenían de media un valor catastral de sólo el 15% sobre su valor de mercado. Como ejemplo, un chalet de 2 millones de euros que sólo tenía asignado un valor catastral del 15% de su precio de mercado (cuando debería ser al menos del 50%), estaba dejando de aportar a las arcas municipales 5.900 euros anuales. Por otra parte, en el otro extremo, el centro urbano y la urbanización Pueblo Alcassar eran las únicas zonas cuyo valor catastral más se aproximaba, en general, a los parámetros del 50%, aunque no en su totalidad.

Este hecho supuso hasta este año una merma importante en la recaudación que el Ayuntamiento recibe en concepto de IBI, lo que derivaba, según ha explicado el alcalde, Miguel Ángel García, en “una imposibilidad de dar abasto con las demandas de mantenimiento y conservación”. Ahora, con la actualización de la ponencia general de valores catastrales y la rebaja del tipo impositivo, “el ayuntamiento está consiguiendo poner al día sus arcas municipales”.