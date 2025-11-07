Calp destina 40.329 € a la insonorización de la cafetería del Centro Cívico
El plazo de ejecución ha sido de seis semanas y, mientras, la cafetería ha estado cerrada
Esta semana han finalizado las obras de acondicionamiento acústico de la cafetería del Centro Cívico de la Tercera Edad, unos trabajos que además de insonorizar han permitido mejorar el confort acústico de este espacio, reduciendo el tiempo de reverberación, que era bastante alto y provocaba elevados niveles de ruido en el interior.
Los trabajos han consistido en la colocación de paneles fonoabsorbentes adheridos al techo y en dos de las paredes. Las obras fueron adjudicadas a la mercantil Iberacústica con un presupuesto de 40.329.70 € y un plazo de ejecución de seis semanas. Las obras han supuesto el cierre de la cafetería durante las dos últimas semanas para poder colocar los paneles y reabrirá el próximo martes.
El Centro Cívico de la Tercera Edad de Calp fue inaugurado en 2003 y presta una gama completa de servicios que van desde la información y orientación sobre temas relativos a la tercera edad a la atención médica, rehabilitación, gimnasia pasiva y activa, talleres, comedor, cafetería y actividades lúdicas y culturales. En la actualidad el Centro Cívico cuenta con más de 4000 usuarios y este año ha realizado más de una quincena de talleres de temas tan variados como entrenamiento de la memoria o mindfulness, risoterapia, teatro, idiomas, pilates o manualidades.
