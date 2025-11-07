Dénia, a favor de la salud visual en los niños

El pasado 15 de octubre se aprobó un proyecto por parte del Rotary Club de Dénia, "VEO VEO", para luchar contra la Ambliopía, más conocida como "ojo vago". Esta afección, si no es detectada a tiempo, puede provocar disfunciones visuales a futuro.

La Conselleria de Educación ha dado luz verde para que se les pueda realizar a los niños de cinco y seis años revisiones oculares en los colegios, con la colaboración del Ayuntamiento de Dénia. Este proyecto se desarrollará durante las presidencias de 2025-26 y 2026-27.

Concienciación a las familias

La parte más importante de este proyecto es concienciar a las familias de que se han de hacer revisiones oculares previstas por el sistema sanitario a los menores para evitar futuras disfunciones visuales.

Estas revisiones están previstas para empezar la próxima semana, el 10 de octubre, siempre que los colegios lo soliciten. A través de la Concejalía de Educación se ha facilitado el número de teléfono para concertar las citas.

"Esas revisiones no serán nunca un diagnóstico sino una llamada de atención para que las personas que están al cargo de esa infancia sean conscientes de que existe un riesgo y de que si no se hacen las oportunas revisiones por un especialista de la visión, puede haber una secuela de por vida que luego pude impedir acceder a ciertas profesiones", afirman desde Rotary Club Dénia.

Primeros centros

Los primeros colegios que han contactado al club para las revisiones han sido el colegio Montgó, el Bambi y el de Jesús Pobre. Para la correcta ejecución de las revisiones, también se ha repartido una autorización para los progenitores del menor.

El club ha querido agradecer al Ayuntamiento de Dénia su "continua colaboración" y sus facilidades prestadas.