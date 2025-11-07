La historia de Dénia llega a Alicante el 14 de noviembre

El próximo viernes 14 de noviembre el Museo Arqueológico de Alicante abrirá sus puertas para acoger a todos los interesados en la historia y la arqueología de Dénia. La exposición "Denia. Arqueología y Museo" mostrará más de 600 piezas a los interesados.

Desde la Prehistoria hasta el siglo XX, los visitantes podrán disfrutar del patrimonio dianenese en el horario del museo provincial de noviembre de 2025 a abril de 2026.

Cartel oficial de la exposición / Ayuntamiento de Dénia

Cuatro áreas, cuatro épocas

Las cuatro etapas en las que están divididas las piezas son la Dénia ibera, con el yacimiento de l'Alt de Benimaquia entre otros; la Dianivm romana, que trata la ciudad de Dianium y su evolución; la Daniya islámica y la importancia del Reino Taifa de Dénia y, por último, la Dénia medieval y moderna, con la época cristiana como principal, del siglo XIII al XVIII.

Muchas de las obras están relacionadas con el Mediterráneo, ya que la historia de Dénia y su arqueología están vinculadas a la actividad del puerto y al hecho de que se trataba de una ciudad fundamentalmente comercial.

Las cuatro áreas exponen piezas ligadas al mar y a las relaciones entre culturas. "Un cuidado diseño de los contenidos de las vitrinas, imbuyen de escenografía los materiales expuestos que parecen delinear arquitecturas", afirman desde el consistorio.

Cuenta atrás para el inicio

Esta exposición está comisariada por la jefa del Área de Arqueología y Museos del Ayuntamiento de Dénia, Massu Sentí, y diseñada por el arquitecto especialista en musealización, Ángel Rocamora, autor también de los proyectos del MAD, Museo Arqueológico de Dénia, y el Centro de Interpretación de la historia de la ciudad del Castell.