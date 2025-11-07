Ondara aprueba la bajada del IBI urbano

El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles ha sido un tema de debate ya extenso en la localidad de Ondara, desde que el Partido Popular pidiese su bajada a principios de octubre. La propuesta del PP requería una disminución del IBI urbano del 0,74% al 0,62% y del IBI rústico del 0,85% al 0,73%.

De acuerdo con la formación popular, "la reducción del impuesto no pone en peligro la sostenibilidad financiera municipal, puesto que se podría compensar con una mejor gestión tributaria, el control del gasto y la subida de los valores catastrales derivados del crecimiento urbanístico de la localidad".

Enfrentamiento de gobierno y oposición

El Partido Socialista ya respondió en su momento que "bajar el tipo impositivo suponía, por tanto, beneficiar también a las grandes propiedades y a las clases más pudientes" y mostraron reacios a aprobar esta propuesta.

No obstante, no contaban con que Compromís se fuera a unir al PP y entre ambos conseguirían aprobar la bajada de este impuesto. La votación, realizada el 23 de octubre, quedó con 5 votos del PP y 3 de Compromís a favor y 5 del PSPV-PSOE en contra, por lo que solo quedaba esperar para ver la cuantía de esta bajada.

Casi 20% menos de IBI

Después de una sesión extraordinaria y casi un mes después de presentar la propuesta, el Partido Popular ha conseguido que la bajada del impuesto haya acabado acorde a lo que había presentado.

Por tanto, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles urbanos de Ondara bajará de un 0,74% a un 0,62%, es decir, casi un veinte por ciento menos. Esta cifra ha salido adelante con los votos a favor, de nuevo, del PP y Compromís.

Desde el Partido Popular afirman "haber dado un paso importante para aliviar la carga fiscal de las familias" y agradecen a Compromís "su análisis y enmienda, dejando fuera la parte rústica por coherencia técnica".

"Seguimos trabajando por una Ondara más justa, más equilibrada y más cercana a su gente", ha concluido la formación.