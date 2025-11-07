Pego aprueba el primer Plan de Infancia y Adolescencia

El pleno de Pego ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno (PSPV) y la abstención de los grupos de la oposición (PP y Compromís), el primer Plan de Infancia y Adolescencia. Se trata de un documento con el que se busca garantizar los derechos, el bienestar y la participación activa de infancia y la adolescencia del municipio. Un proyecto “necesario con el que podemos conocer mejor las necesidades de nuestros y nuestras jóvenes y desarrollar así estrategias que mejoren su presente y también su futuro".

Las líneas de trabajo de este planeamiento se enmarcan en el diagnóstico de la situación real de la infancia y la adolescencia del municipio, detectar las necesidades, problemáticas y potencialidades; definir las líneas estratégicas y medidas concretas para mejorar la calidad de vida, la protección y la participación de los menores; y establecer un sistema de seguimiento y evaluación para garantizar que el proyecto avanza y mejora buscando siempre el bienestar de los y las jóvenes. “Buscamos convertir a este importante sector de nuestra sociedad en agentes sociales de cambio, y avanzar así hacia la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia que certifica UNICEF”, apunta la concejala de Infancia y Juventud, Paula Orihuel.

Respecto a las líneas estratégicas, indica Orihuel, “el plan se estructura sobre cinco, enfocadas sobre las personas, su protección, desarrollo de capacidades o la su igualdad; el entorno y su adecuación en aspectos urbanísticos, fomentando la sostenibilidad o el respeto al medio ambiente; la prosperidad con el fomento de hábitos saludables, ocio y cultura; la participación intentado implicarles en la vida municipal; y la seguridad, garantizar que no se vean afectados por los diferentes tipos de violencia existentes como la de género o el acoso escolar y aportando herramientas que les ayuden a mejorar su bienestar”.

Orihuel remarca que “los y las jóvenes son el futuro de nuestra sociedad, tenemos la obligación de ayudarles y marcar un camino seguro para su crecimiento”.

Orihuel también fue la encargada de defender la propuesta de declaración institucional del Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Recordó que están programadas diferentes actividades a lo largo de este mes entorno al 25N y lamentó que en pleno siglo XXI “todavía debamos realizar este tipo de actos porque no hemos conseguido erradicar este tipo de conductas en nuestra sociedad”. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Obras en el CEIP Rosalia Bondia

En el pleno también aprobó por unanimidad la comisión informativa sobre la adjudicación del contrato de obras del proyecto de mejoras del CEIP Rosalia Bondia. Unas obras que ascienden a poco más de 2,1 millones de euros “debido a la elevada cantidad, debe pasar por aprobación de pleno”, explicó la concejal de Urbanismo, Laura Castellà; y que incluyen “los trabajos de construcción del nuevo gimnasio, la retirada de fibrocemento, el cambio de ventanas y la reforma del aulario infantil”. La edil manifestó su alegría porque “después de luchar mucho con un expediente administrativo muy largo, por fin verá la luz este proyecto”. Castellà remarcó que desde la fecha de adjudicación, la empresa adjudicataria “tiene un mes de plazo para iniciar las obras y el próximo martes 11 de noviembre tendrá lugar la primera reunión con la empresa para saber como será el proceso de trabajo”.

Relación Puestos de Trabajo

Otro de los puntos aprobado por unanimidad fue el dictamen de la comisión informativa relativo a la aplicación parcial del complemento específico de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Se trata del proceso de actualizar la estructuración del personal, sus funciones y requisitos de cada puesto en el consistorio. “Una reivindicación histórica de los trabajadores de la casa que empezamos en el año 2017 y que tras muchos y complejos trámites así como problemáticas, hemos conseguido sacar adelante”, apuntó el alcalde Enrique Moll. El primer edil explicó que el proceso de adecuación de los salarios “y su correspondiente seguridad social se va a realizar en tres años, el primer tercio de este proceso es lo que aprobamos hoy”.