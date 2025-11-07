"¡Salva Pedreguer de una terrible amenaza!"

Pedreguer se prepara para vivir una de las noches más intensas, emocionantes y divertidas del año con la llegada de LOVE ZOMBIS, un acontecimiento nocturno que combinará aventura, misterio y mucha adrenalina. El próximo 15 de noviembre de 2025, de 23.00 h a 4.00 h, las calles del municipio se transformarán en un auténtico escenario apocalíptico donde centenares de participantes tendrán que colaborar para “salvar el pueblo” de una peligrosa invasión zombi.

LOVE ZOMBIS es un juego de supervivencia urbana con pruebas, pistas, actores profesionales y efectos especiales que convierten el pueblo en un recorrido interactivo donde cada decisión cuenta. Durante la noche, los y las participantes tendrán que superar retos, resolver enigmas y, sobre todo, evitar ser “contagiados” por los zombis que aparecerán en diferentes puntos estratégicos.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Pedreguer y cofinanciada por el Plan Corresponsables 2025, forma parte de la apuesta municipal para ofrecer ocio juvenil seguro, saludable e innovador, fomentando la participación y la convivencia entre los y las jóvenes de una manera completamente diferente.

Entradas e información

Las personas interesadas podrán adquirir las entradas a través de la web de Eventos Zombies o accediendiendo al link en la biografía del Instagram @PedreguerJove.