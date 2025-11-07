Xàbia pone en valor su historia

La Concejalía de Dinamización Económica, Comercio, Ferias y Mercados del Ayuntamiento de Xàbia ha puesto en marcha un proyecto de recopilación de material histórico con el objetivo de preparar una futura exposición dedicada a la evolución del comercio local en todos los núcleos del municipio.

Con esta iniciativa se pretende rescatar y poner en valor la memoria comercial de Xàbia a través de fotografías, anuncios, documentos y otros materiales que reflejen la trayectoria de los negocios y establecimientos que han formado parte de la vida cotidiana del municipio a lo largo de los años.

Cartel oficial de la campaña / Ayuntamiento de Xàbia

Participación ciudadana clave

El ayuntamiento anima a todos los vecinos y vecinas que conserven fotos antiguas, facturas, carteles o cualquier documento relacionado con comercios y empresas de Xàbia a colaborar en este proyecto.

Las personas interesadas pueden llevar su material al Archivo Municipal, que colabora en esta iniciativa, en horario de 11:00 a 13:00 horas. Los documentos serán escaneados y devueltos en el momento, por lo que no es necesario dejar los originales.

El consistorio quiere construir entre todos una memoria compartida del comercio de Xàbia y rendir homenaje a los establecimientos que han sido una parte esencial del tejido social y económico del municipio.