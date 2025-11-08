Gata de Gorgos da un paso más en la mejora de su red de agua potable

Esta semana se han iniciado los primeros trabajos preparativos para poder empezar las obras de acondicionamiento de la red de agua potable de la calle La Bassa y, por lo tanto, se ha cortado al tráfico el tramo de calle desde la calle Xaló hasta la calle Duquesa de Almodóvar. El acceso a la carretera de Xaló desde la calle la Balsa continuará abierto.

Las obras, que llevará a cabo la empresa Mediterraneo de obras y asfaltos SA, tienen un plazo de ejecución de 9 meses y un presupuesto de 550.000 euros, cofinanciado por la Diputación de Alicante.

Acciones contempladas

El proyecto, que se ejecutará en la calle La Bassa y el tramo de Duquesa de Almodóvar desde la calle Hostal hasta la plaza de la Iglesia, incluyen, entre otras acciones, la renovación completa de la red de agua potable y de aguas residuales, construcción de una red de evacuación de aguas pluviales, con rejas corridas en el eje de los viales y colector.

También se llevarán a cabo la construcción de redes subterráneas para el futuro alojamiento del alumbrado público y otros servicios y urbanización de los viales con plataforma única siguiendo los criterios de acabado que se están siguiendo en las intervenciones de los viales del núcleo histórico.

Desacuerdo de la oposicón

Desde el Partido Popular han manifestado que consideran "injustificable la falta de previsión de este gasto, teniendo en cuenta que desde hace años se conoce la necesidad de llevar a cabo esta actuación".

Además han recalcado que "durante esta legislatura el gobierno de Compromís y PSOE ha incrementado los impuestos y las tasas municipales".