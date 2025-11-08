Rescatan en helicóptero en plena noche a una joven de 19 años en la cala dels Testos de Benitatxell

Rescate aéreo en plena noche en la cala dels Testos del Poble Nou de Benitatxell. Una joven senderista de 19 años y de nacionalidad alemana ha sufrido fuertes dolores lumbares. Para llegar a esta cala hay que hacer algo más que caminar por un escarpado barranco. Hay que descender agarrado a una cuerda tres paredes de piedra lisa y resbaladiza. La chica no podía regresar. Estaba agarrotada y muy dolorida. Y evacuarla por tierra también resultaba muy complicado.

Ha ocurrido esta tarde, cuando ya había oscurecido. En esas condiciones de falta absoluta de visibilidad, el único helicóptero que podía realizar el rescate era el Helimer de Salvamento Marítimo con base en València. Ha acudido este helicóptero. En la operación han participado la Policía Local y Protección Civil de Benitatxell, así como la Guardia Civil.

El Helimer de Salvamento Marítimo sobrevuela la costa de Benitatxell / Protección Civil de Benitatxell

Complicado rescate

Ha sido un rescate complicado al realizarse en noche cerrada. Las imágenes así lo atestiguan. El helicóptero ha entrado entre los acantilados que flanquean la cala dels Testos. Los rescatadores han podido evacuar a la joven. Bajar a esta cala entraña gran dificultad. No es apta para quienes sufren vértigo ni para quienes tienen miedo de descolgarse por paredes verticales. Y subir requiere también de gran esfuerzo.