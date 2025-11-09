"La artesanía no puede desaparecer, hay que apoyar a los artesanos de toda España"

Xada empezó a hacer artesanía cuando era pequeña, en la escuela, con el encaje de bolillo. Lo abandonó hasta que encontró a una señora que daba clases y retomó el hábito. Una frase de esa profesora no se le olvidaría nunca: "las manos no olvidan".

Muchos años después, presenta en Ondara su exposición "Joies de punts de coixí i coure", aunque ya dispone de una exposición permanente en el Hotel Parador de Xàbia, de donde ella es originaria.

Del bolillo a la joya

"Nos enseñaban a hacer metros y metros de bolillo, pero yo quería hacer algo más", afirma Xada. Empezó a hacer pendientes a sus amigas tras hacer un viaje donde aprendió a usar el cobre como material de artesanía y cuando la gente los vio viendo pasó a hacer encargos de pulseras y otras piezas.

Pendientes realizados por Xada / Xada Designs

Cuenta que "el cobre es un material difícil de trabajar, dependiendo del grosor, pero que es muy beneficioso. Es un mineral esencial para el organismo, con un papel clave en numerosos procesos vitales. Participa en la formación de glóbulos rojos y en la absorción del hierro, ayudando a prevenir la anemia, además de contribuir al mantenimiento de los vasos sanguíneos, los nervios y los huesos".

Una exposición llena de tradición

"El encaje de bolillos es una técnica artesanal transmitida durante generaciones da un paso más allá y se transforma en expresión contemporánea. La tradición deja atrás su forma más clásica para abrirse a nuevas interpretaciones que combinan arte, moda y emoción", así es como presenta Xada su exposición.

Hasta el 22 de noviembre se podrá disfrutar de una selección de complementos y "joyas" —pulseras, anillos, pendientes, colgantes, broches y otros diseños únicos— elaborados a mano mediante esta técnica tradicional, pero utilizando hilos de cobre en lugar de los materiales clásicos. El resultado ofrece piezas irrepetibles que fusionan la delicadeza de la artesanía ancestral con un enfoque contemporáneo y sorprendente.

Piezas realizadas por Xada / Xada Designs

En esta colección, el cobre actúa como puente entre pasado y presente: un metal milenario que ahora da forma a piezas modernas nacidas de una técnica igualmente ancestral. Además, su uso no es casual, este metal es uno de los primeros utilizados por la humanidad, con evidencias de su empleo que se remontan a hace unos 10.000 años. Su maleabilidad y resistencia a la corrosión lo convirtieron en un recurso esencial durante la Edad del Cobre y la Edad del Bronce, siendo empleado para la creación de herramientas, objetos decorativos y utensilios.

La evolución del encaje

Las joyas serán expuestas en vitrinas y cuadros cuidadosamente diseñados para realzar su belleza, detalle y singularidad. Esta puesta en escena permite al visitante contemplar cada pieza como una pequeña obra de arte, donde la ligereza del encaje se encuentra con la fuerza del metal, y la tradición dialoga con la innovación.

Es el testimonio de cómo la artesanía, lejos de desaparecer, se reinventa, porque "lo hecho a mano sigue teniendo un lugar en el mundo: solo cambia su forma, no su esencia".

Subasta a ciegas

Además, en la propia exposición, se podrán adquirir piezas elaboradas por Xada y participar en una subasta a ciegas: los postores no podrán ver la puja de los demás, ni la suya propia una vez realizada.

Los artículos subastados serán un abanico realizado con la técnica artesanal de encaje de bolillos, con hilos negros metalizados, y madera de Boix tallada a mano y un colgante y/o broche “Rama de Olivo” fabricado artesanalmente con piedras de olivina.

Para poder participar, los interesados deberán acercarse al espacio de la subasta y depositar su oferta en las urnas disponibles para cada uno de los artículos en un sobre cerrado del 8 al 22 de noviembre, la duración de la exposición. El día 25 de noviembre de 2025, la organización se pondrá en contacto con los ganadores.