Carbón en Navidad: Xàbia se queda sin bonos consumo

Carbón en Navidad. Los vecinos de Xàbia les iba de fábula ahorrarse un pico (exactamente la mitad) en las compras navideñas. Y el comercio local respiraba. Una campaña que funcionaba (con sus colas y algún desajuste, pero funcionaba) se ha convertido en el regalo que olvidan Papá Noel y los Reyes Magos. Este año Xàbia no tendrá bonos consumo.

Lo ha revelado el PSPV. Acusa al gobierno local (PP, CpJ y Vox) de "quedarse de brazos cruzados". Afirma que el concejal de Comercio, el popular Juan Luis Cardona, ha esgrimido la "excusa" de que "la Diputación de Alicante" ya no financia los bonos consumo. La Diputación aportaba 317.000 euros. Los vecinos compraban a 50 euros bonos que les permitían realizar compras de 100 euros. La mecánica era sencilla. Los bonos volaban. No hay que dejar pasar estos chollos.

Para los socialistas xabiencs ese pretexto no vale. Advierte que el Ayuntamiento de Dénia, gobernado por el PSPV y Compromís, sí ha sacado los bonos consumo con recursos propios.

También acusa al tripartito de echar siempre balones fuera y no asumir responsabilidades. Asegura que en todos los fiascos la alcaldesa Rosa Cardona y sus concejales escurren el bulto y le echan a otros (el anterior gobierno socialista, los técnicos u otras administraciones) la culpa.

El concejal del PSPV Ximo Segarra ha asegurado que “los bonos no han salido por incapacidad y dejadez del responsable de Comercio y de la alcaldesa. No han hecho su trabajo y han perjudicado a decenas de comercios y a miles de vecinos. Si la Diputación del PP no saca los bonos, el Ayuntamiento de Xàbia tiene la capacidad económica sobrada para hacerlo por su cuenta”.

El edil socialista ha señalado que el gobierno de Rosa Cardona hubiera tenido margen de maniobra "si no hubiera eliminado en los presupuestos de 2025 una partida de 300.000 euros destinada a ayudar a empresas y autónomos ahora podríamos tener los bonos. Han demostrado que no están ni con la empresa local ni con los vecinos”.

“Qué sentido tiene hacer galas del comercio con un impacto puramente simbólico y no estar a lo que se tiene que estar, que es favorecer el comercio con medidas reales, porque el dinero está. Lo que falta es capacidad, previsión y, sobre todo, ganas”, infiere Segarra.

Bonos al otro lado del Montgó

“Esta Navidad será muy diferentes en dos poblaciones cercanas en lo geográfico pero lejanas en el modelo de gestión. Dénia con un gobierno progresista apoyará a familias y comercios con el bono consumo, mientras en Xàbia ya ha quedado demostrado que ni las familias ni el comercio están entre las prioridades de los que nos gobiernan”, ha concluido Ximo Segarra.