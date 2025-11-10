Comienzan los trabajos para reflotar el gran velero que lleva 110 días encallado en Xàbia

Han pasado exactamente 110 días. Y, por fin, ha empezado la compleja operación para reflotar el "Bau bau", el velero de 19 metros de eslora que encalló en la costa de rocas del Primer Muntanyar de Xàbia el pasado 24 de julio y que se convirtió en la atracción turística del verano (miles de turistas lo fotografiaron y se hicieron selfis). Los operarios están "preparando el terreno" para reflotar el barco. La solución parece sencilla, pero de sencilla no tiene un pelo. Están colocando pivotes sobre los que montarán vigas de acero. Crearán raíles, una suerte de rampa provisional de varada, para "deslizar" el velero y devolverlo de una pieza al mar.

El barco tiene una quilla de impresión. La maniobra debe realizarse con mucho tiento. El verbo "deslizar" no es, desde luego, el más exacto. Los raíles permitirán salvar la escarpada costa y el tramo en el que no hay calado suficiente para enderezar el barco. Se sacará en la posición en la que está desde hace más de cien días: inclinado y recostado sobre uno de los flancos del casco.

Los operarios crearán una especie de rampa provisional de varada para devolver el barco al mar / A. P. F.

Los operarios no se atrevían esta mañana a aventurar cuándo podrán culminar la operación para reflotar el "Bau bau". Están en ello.

Cuando encalló (la tempestad arrancó la boya en la que estaba amarrado en la cala del Tangó, al socaire del cabo de Sant Antoni), ya se sabía que reflotarlo iba para largo. Si la operación se realizaba en pleno verano, cientos de ociosos turistas se hubieran arremolinado en este tramo de costa. Era mejor esperar a septiembre. Pero luego surgieron discrepancias entre el dueño del velero, que lo adquirió por 85.000 euros, una ganga, en subasta judicial, y el seguro. Es ahora, 110 días después, cuando la empresa especializada se ha puesto manos a la obra.

La procelosa historia del "Bau bau"

El "Bau bau", un imponente velero de bandera polaca de 18,39 metros de eslora, 5,20 de manga y 2,40 de calado, arrastra una accidentada historia. El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria lo interceptó en una operación contra el narcotráfico. Llevaba a bordo gran cantidad de hachís. Las autoridades decomisaron la embarcación. Permaneció atracada en el puerto de Cartagena hasta el pasado mes de mayo se sacó a subasta. El Ministerio de Presidencia y Justicia lo tasó en 74.000 euros. Su actual dueño se lo quedó por 85.000. Pero no tuvo mucho tiempo de desplegar velas.

El temporal de finales de julio arrancó el velero de la boya de amarre. No había nadie a bordo. Las olas lo zarandearon y lo llevaron a la deriva hasta la costa de rocas (la duna fósil) del Primer Muntanyar. Embarrancó. Y le dio al paisaje litoral de Xàbia un aire de naufragio y de adversidad que concitó el interés de una multitud de curiosos. Como monumento efímero (no tan efímero, que 110 días son muchos días), el barco ha dado mucho de sí. El turismo de catástrofes va a toda vela.