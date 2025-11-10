Costas exige a Xàbia que suprima un aparcamiento ilegal para 300 coches junto al mar

El gran aparcamiento costero de Xàbia, situado en el inicio del Primer Muntanyar (junto a la desembocadura del río Gorgos y a un paso del núcleo urbano del Puerto), tiene los días contados. El ayuntamiento debe suprimirlo. Lo exige el Servicio Provincial de Costas. Meter 300 coches en el dominio público marítimo terrestre es una anomalía absoluta. "El uso como estacionamiento de vehículos no es un fin propio ni deseable para terrenos pertenecientes a la ribera del mar", advierte la jefa del Servicio Provincial de Costas de Alicante, Rosa de los Ríos, en la contestación a la queja presentada por la comunidad de propietarios La Mezquida, la urbanización que sufre más directamente las molestias del parking ilegal.

El ayuntamiento ya sabe lo que hay. Los vecinos de La Mezquida han presentado denuncias. Ahora le han trasladado la contundente respuesta de Costas, que le urge a que "impida la entrada y estacionamiento de vehículos" en un tramo de 50 metros de playa de cantos rodados y que libere también de coches los terrenos que ahora se están utilizando como aparcamiento. Esos terrenos deben renaturalizarse siguiendo el ejemplo del proyecto realizado este año de rehabilitación medioambiental del Primer Muntanyar de Xàbia.

Los coches entorpecen el acceso a la playa y obstaculizan la visión de la bahía / Levante-EMV

La invasión de coches (en verano este aparcamiento está a tope) degrada una costa de gran valor natural y paisajístico. Además, los vehículos obstaculizan el acceso a la playa. Los bañistas tienen que pasar entre los estrechos huecos que dejan los coches aparcados. Los vecinos avisan de que los vehículos levantan nubes de polvo y contaminan con humo y posibles vertidos de aceite y de combustible. Que el ayuntamiento haya habilitado un aparcamiento en una zona tan sensible no tiene ni pies ni cabeza.

Los bañistas tienen que colarse entre los estrechos huecos que dejan los coches / Levante-EMV

Este aparcamiento es de todas todas ilegal. Los vecinos preguntaron a Costas si el ayuntamiento contaba con concesión, licencia ambiental y proyecto de actividad. La respuesta fue que no. El estacionamiento está totalmente fuera de ordenación. Incumple la normativa estatal de Costas y se halla en terrenos que el PGOU de Xàbia califica como suelo no urbanizable de especial protecció ecológica y paisajística. Tampoco tiene encaje en el Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral). Además, está junto a la desembocadura del río Gorgos, en zona de riesgo extremo de inundaciones. Y llama poderosamente la atención que sea el consistorio el que se salte todas las normativas.

Liberar la costa de coches

El Ayuntamiento de Xàbia no tiene más opción que cerrar y desmantelar este aparcamiento y sacar los coches de la primera línea de playa. Este parking ha quedado como "residuo" de lo que ocurría no hace tantos años, cuando todo el Primer Muntanyar, desde la desembocadura del Gorgos hasta el Punta de l'Arenal (junto al Parador) se llenaba de coches. Esta costa se ha ido sacudiendo los coches. El ayuntamiento colocó una talanquera para impedir que se estacionara en la mayor parte de este litoral. Además, durante la pandemia, uno de los dos carriles de la carretera se convirtió en paseo peatonal. Pero de aquellos días en los que los coches tomaban de punta a punta esta franja litoral, sobrevive este aparcamiento ilegal que el consistorio debe suprimir más pronto que tarde.