Mario Conde, Albert Rivera y Arnaldo Otegi, los tres nombres que tambalean el tripartito de Calp

Éramos pocos en el tripartito de Calp (Somos Calpe, PSOE y Compromís) y llegaron Mario Conde, Albert Rivera y Arnaldo Otegi. El pacto se tambalea. La concejala de Comercio y Creama, Paqui Solivelles, de Somos Calpe, asegura que contaba con el apoyo de sus socios de gobierno para traer de ponente estelar a las jornadas de Comunicación Innovadora a Mario Conde, el banquero que presidió Banesto y que fue la viva imagen del éxito en los años 90. Pero acabó mal: los jueces lo condenaron a 20 años de prisión por estafa y apropiación indebida.

Mario Conde da charlas. Y llena salas. Paqui Solivelles ha afirmado a este diario que llevan dos años intentando que el expresidente de Banesto acuda a este encuentro de comunicación y liderazgo empresarial. Este año lo tenían ya apalabrado. Su caché es de 10.000 euros.

Solivelles insiste en que el gobierno local estaba al tanto y nadie puso pegas hasta que el portavoz de Compromís, Ximo Perles, dijo que se negaba en redondo a que Mario Conde protagonizara estas jornadas municipales. Después de dos años de convivencia de tres partidos con sensibilidades muy distintas (Somos Calpe es una escisión del PP y también recogió a los concejales de Ciudadanos), la crisis más gorda la ha provocado Mario Conde.

Uno de los dos ponentes será Albert Rivera / Levante-EMV

En el fragor de la reunión en la que los portavoces trataban de evitar la "bancarrota" del tripartito, Ximo Perles llegó a decir que para traer al expresidente de Banesto mejor contratar a Arnaldo Otegi, coordinador de Euskal Herria Bildu y miembro de Sortu. Por h o por b (que nadie lea HB), el lío estaba armado. Al final, Paqui Solivelles cedió.

Allí, en la reunión, se llamó a la agencia que representa a Mario Conde, con la que ya se había apalabrado el contrato, y se decidió sustituirlo por otro ponente de postín al que también lleva esta empresa. El elegido es Albert Rivera, el joven abogado que fue uno de los fundadores de Ciudadanos. Rivera es, por tanto, el candidato de consenso de Somos Calpe, PSOE y Compromís. Será uno de los dos ponentes del encuentro de Comunicación Innovadora. Su caché es similar al de Mario Conde. Albert Rivera también se ha especializado en ofrecer conferencias sobre liderazgo.

El caché de Rivera, similar al del exbanquero

El episodio ha sido, ciertamente, rocambolesco. La alcaldesa, Ana Sala, de Somos Calpe, preguntada por esta crisis, ha asegurado que las discrepancias se hablaron internamente y se zanjaron. Pero el encontronazo ha abierto heridas. La concejala de Comercio apostó por un perfil potente (eso a Mario Conde no se le puede negar) y asegura que el exbanquero ofrece charlas con toda normalidad aquí y allá. Mientras, la decisión de sustituirlo por Albert Rivera es un sapo que les toca tragar a los concejales socialistas y valencianistas. No es un perfil que les haga ni pizca de gracia. Mientras, lo de Arnaldo Otegi fue un órdago más que una propuesta real.

Éramos pocos en el tripartito de Calp (sensibilidades muy distintas) y llegó la crisis de los ponentes de las jornadas de Comunicación Innovadora. Los socios acordaron que no trascendiera nada. Pero la primera lección de la comunicación innovadora (y la de toda la vida) es que lo que no quieras que se sepa ni lo pienses.