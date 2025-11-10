Més de 200 voluntaris recullen a Calp 1.800 quilos de residus en les II Jornades Mediambientals de la Mar “Calp Blau”
L'activitat posa en relleu el valor del compromís de la ciutadania en la protecció de l'ecosistema costaner
Les II Jornades Mediambientals de la Mar “Calp Blau”, organitzades per l'Ajuntament de Calp entre el 5 i el 8 de novembre, van concloure amb una reeixida jornada de neteja del litoral que va reunir més de 200 voluntaris en una acció simultània terrestre i submarina. Coordinada per Protecció Civil i amb la col·laboració de bussejadors especialitzats de l'IMEDMAR-UCV, la iniciativa es va desenvolupar a l'entorn del Parc Natural del Penyal d'Ifac.
Com a resultat de la jornada es van retirar 1.800 quilos de residus, entre els quals destaquen xarxes i cordes (1.080 quilos), metalls i llandes (180 quilos), vidre i ceràmica (180 quilos), plàstics i envasos (144 quilos), així com altres residus com ara paper, cartó i puntes de cigarret (216 quilos). L'activitat posa en relleu el valor del compromís de la ciutadania en la protecció de l'ecosistema costaner i la necessitat de continuar promovent accions de sensibilització ambiental.
Fideuà popular
Després de la neteja, els voluntaris van gaudir d'una fideuà popular elaborada per la Confraria de Pescadors amb Peix de Calp, en una jornada festiva amenitzada pel DJ Illan Nicciani.
A més de l'acció directa en el litoral, les jornades “Calp Blau” van oferir un complet programa de divulgació científica i educació ambiental. La Seu Universitària de la Universitat d'Alacant a Casa Nova va acollir durant tres dies ponències a càrrec d'experts de la Universitat d'Alacant, IMEDMAR-UCV, Institut d'Ecologia Litoral, Fundació Oceanogràfic, Sea Shepherd España, tècnics de la Conselleria de Medi Ambient (VAERSA) i del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), entre d'altres.
Conservació de la riquesa marina
Els temes abordats van incloure la conservació d'espècies com la Pinna nobilis, la protecció de la Posidonia oceànica, la reducció de residus marins, la implicació ciutadana en la vigilància ambiental o models de gestió de platges i sostenibilitat marina.
Amb el lema “Resiliència i Acció pel Litoral de Calp”, aquesta segona edició consolida les jornades “Calp Blau” com un espai de trobada entre ciència, ciutadania i administració pública, orientat a enfortir la protecció de la mar i la seua biodiversitat.
