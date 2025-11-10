Pego empieza a iluminar la Navidad
Los operarios del departamento de Servicios y Calidad Urbana están instalando ya las luces que decorarán más de una veintena de calles y plazas durante las fiestas
Pego empieza a vislumbrar la Navidad. Los operarios del departamento de Servicios y Calidad Urbana han empezado esta semana a instalar el alumbrado que iluminará las calles del centro de la localidad durante las fiestas. Utilizarán, en su gran mayoría, luces y mecanismos que forman parte del ‘fondo de armario’ del consistorio.
Durante los próximos días los operarios irán decorando las calles céntricas: calles Mayor, Ecce Homo, Sant Domenech, Vallet, Ramón i Cajal, Sant Antoni de Pàdua, Mayorazgo Cendra, Sant Agustí, Argentina, Moreral, Poeta Lorente, Jaume I, Avenida de Alicante, Pla de la Font, Paseo Reina Sofía, Plaza Antic Regne, Placeta de Sant Lluis y también las farolas de la biblioteca pública Carmen Alemany Bay (situada en el Passeig Cervantes). También estará decorada la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza del Mercado, en la que, apunta el concejal de Servicios y Calidad Urbana, Ricardo Sendra, “habrá alguna sorpresa especial. Somos un pueblo que vive la Navidad y buscamos desde el Ayuntamiento engalanar el mayor número de calles”.
Apunta el edil que los operarios han empezado ya con los preparativos para llegar con tiempo para las fiestas, “esperamos molestar lo mínimo a los vecinos con estos trabajos”. También a recordado que el encendido de luces se realizará a primeros del próximo mes de diciembre conjuntamente con las concejalías de Fiestas y Comercio, “como hacemos todos los años para dar comienzo al periodo navideño”.
