Calp exige mejoras en su puerto pesquero y que se den facilidades para que la Cofradía acceda a ayudas europeas

La pesca pide oxígeno a gritos. El histórico puerto pesquero de Calp necesita inversiones y mejoras como el respirar. La alcaldesa, Ana Sala, y la concejal de Pesca, Mariola Mulet, junto al patrón mayor de la Cofradía, Paco Catalá, y el secretario de la entidad, Santos Pastor, mantuvieron ayer una reunión con el director General de Costas y Puertos, Marc García, para conocer la situación de las distintas reclamaciones sobre el puerto que desde hace años se vienen solicitando.

La comitiva calpina insiste en conocer las intenciones de la Dirección General de Puertos en relación al puerto de Calp ya que se están acometiendo inversiones en otros puertos del litoral alicantino y, sin embargo, no se impulsan las mejoras necesarias para el puerto calpino. Las reivindicaciones de las autoridades calpinas se centran en inversiones de remodelación y mejora del puerto y en actuaciones en edificios que ya explota la Cofradía de Pescadores.

El puerto pesquero de Calp / A. P. F.

Otro de los temas tratados en la reunión es el control de acceso y del tráfico al recinto portuario así como la posibilidad de crear una zona de aparcamiento que pudiera ser gestionado por la propia Cofradía. Desde la Dirección General de Puertos mostraron dudas al respecto dada la necesidad de licitación por libre concurrencia.

Ayudas de Europa

Por otro lado, la Cofradía de Pescadores calpina ha recibido la renovación de la concesión de la explotación de la Lonja aunque otras instalaciones han quedado fuera de la concesión a pesar de que están informadas favorablemente. No obstante, la Cofradía opta a una serie de subvenciones europeas en el marco del Grupo de Acción Local Pesquero (GALP) La Marina para las que se requiere la certificación de la concesión. Por ello, desde la Dirección General de Pesca se comprometen a formalizar en breve una autorización en precario que garantice que la Cofradía de Calp pueda acceder a las ayudas europeas.