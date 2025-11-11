La decisión sobre Mario Conde y Albert Rivera: Un ejemplo de diálogo y acuerdo

Quiero comenzar diciendo que, como concejala de Comercio, Mercados y Creama, he decidido escribir este artículo de opinión para aclarar todas las dudas posibles que circulan por las vías de prensa sobre la decisión del tripartito de no traer a Mario Conde como ponente y en su lugar invitar a Albert Rivera.

Es cierto que Mario Conde ha realizado ponencias en pueblos cercanos a Calp con gran éxito, y consideré que este año podría ser un buen momento para que compartiera sus conocimientos y experiencias con nuestros empresarios y emprendedores.

En primer lugar, quiero destacar que la decisión no ha sido tomada a la ligera, y se ha discutido y debatido para llegar a un consenso. Esto demuestra que el tripartito está comprometido con el diálogo y la búsqueda de soluciones que beneficien a Calp y a sus ciudadanos.

La reciente decisión del tripartito en el Ayuntamiento de Calp de no traer a Mario Conde como ponente y en su lugar invitar a Albert Rivera ha sido un tema de debate, pero no ha generado ningún conflicto dentro del tripartito. Esto es un ejemplo de que, a pesar de las diferencias políticas, los tres partidos (Somos Calpe, Psoe y Compromís) pueden trabajar juntos y llegar a un acuerdo unánime.

En un gobierno de coalición, es normal que surjan diferencias y debates, pero lo importante es que se puedan resolver de manera constructiva y siempre pensando en el bien común.

El tripartito seguirá luchando y trabajando siempre unido, con un fin común: hacer de Calp un lugar mejor para todos. Los ciudadanos pueden estar seguros de que el equipo de gobierno está trabajando duro para satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida en el municipio.

Quiero agradecer a los medios de comunicación su interés en la noticia, y quiero asegurarles que no hay nada más que discutir u opinar sobre este tema. El tripartito ha tomado una decisión unánime y es hora de seguir adelante y enfocarnos en el trabajo que tenemos por delante.

Como concejala, quiero asegurar a los ciudadanos de Calp que estamos comprometidos con la transparencia y la comunicación y queremos que los ciudadanos estén informados y participen en la toma de decisiones.

Quiero invitar a todos los ciudadanos a que se acerquen y nos trasladen sus dudas y preguntas y que se unan a nosotros en el trabajo por hacer de Calp un lugar mejor para todos.