Declarado un incendio en el Montgó, junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara
Se ha desalojado una casa cercana a las llamas
Las labores de extinción evolucionan bien y se confía en controlar pronto el fuego
Los incendios también son una amenaza en pleno otoño. Esta tarde se ha declarado un incendio forestal en el Montgó. El fuego está junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara, en término de Dénia, y en frente del club de golf la Sella y del hotel Marriott. La movilización ha sido inmediata. El fuerte viento ha propagado las llamas hacia el oeste.
Densa pinada con pinos secos y muertos
Ya están luchando contra las llamas varias dotaciones de bomberos del Consorcio de Alicante y de bomberos forestales, así como tres medios aéreos (el helicóptero Alfa-3 Cocoll e hidroaviones). El fuego está afectando a una densa pinada en la que también hay pinos secos y muertos. Está dentro del parque natural del Montgó, justo en el linde que marca la carretera. Se ha desalojado por precaución una casa que estaba cerca de las llamas.
Se confía en controlar rápidamente el fuego. Las labores de extinción evolucionan bien.
