Declarado un incendio en el Montgó, junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara

Se ha desalojado una casa cercana a las llamas

Las labores de extinción evolucionan bien y se confía en controlar pronto el fuego

El fuego está afectando a una densa pinada

El fuego está afectando a una densa pinada / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Los incendios también son una amenaza en pleno otoño. Esta tarde se ha declarado un incendio forestal en el Montgó. El fuego está junto a la carretera de Jesús Pobre a la Xara, en término de Dénia, y en frente del club de golf la Sella y del hotel Marriott. La movilización ha sido inmediata. El fuerte viento ha propagado las llamas hacia el oeste.

Un bombero junto a la humareda

Un bombero junto a la humareda / Levante-EMV

Densa pinada con pinos secos y muertos

Ya están luchando contra las llamas varias dotaciones de bomberos del Consorcio de Alicante y de bomberos forestales, así como tres medios aéreos (el helicóptero Alfa-3 Cocoll e hidroaviones). El fuego está afectando a una densa pinada en la que también hay pinos secos y muertos. Está dentro del parque natural del Montgó, justo en el linde que marca la carretera. Se ha desalojado por precaución una casa que estaba cerca de las llamas.

Se confía en controlar rápidamente el fuego. Las labores de extinción evolucionan bien.

Vídeo del incendio en el Montgó y enfrente del hotel Marriott

Vídeo del incendio en el Montgó y enfrente del hotel Marriott

Redacción Levante-EMV

TEMAS

