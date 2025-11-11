El instituto Historiador Chabàs de Dénia clama contra los recortes en FP

Otro hachazo a la Formación Profesional. El instituto Historiador Chabàs de Dénia ha realizado hoy, en la hora del patio, una protesta contra el recorte de más del 40 % en las retribuciones de los profesores especialistas, docentes esenciales en la FP y las enseñanzas artísticas y deportivas.

Durante la concentración en la puerta del instituto, se ha leído el escrito redactado por el Comité de Huelga que representa a estos profesores. Considera "absolutamente insuficientes" las condiciones laborales que la conselleria de Educación propone para estos docentes y exige que recuperen la situación laboral y salarial que tenían hasta ahora. El recorte de jornada y salarios se califica de "brutal" y aboca a la precariedad. El comité de huelga también reclama que este profesorado experto y especialista se equipare al resto de docentes (37,5 horas semanales). Precisa que el nuevo decreto condena a "la desigualdad y la degradación profesional" a este personal.

Los alumnos muestran carteles en los que denuncian los recortes / Levante-EMV

El profesorado experto de FP y especialista en las enseñanzas de régimen especial de la Comunitat Valenciana está en huelga indefinida desde el pasado 3 de noviembre.

Cuatro profesores afectados en Dénia

Entre los casi 500 docentes a los que se les ha reducido el sueldo y la jornada laboral, están los cuatro profesores especialista del ciclo de Técnico de Guía de Actividades en el Medio Natural que se imparte en el IES Historiador Chabàs. Los alumnos no están pudiendo realizar las salidas en bicicleta ni las prácticas de equitación.