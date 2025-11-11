Los 82 pisos de protección pública con piscina de Xàbia, sobre plano: la promotora pide licencia

Sobre plano, las dos anheladas promociones de vivienda pública de Xàbia (suman 82 pisos) no dan la impresión de colmena. No son pisos amplios, sino estudios y viviendas de una y dos habitaciones. Los 16 que se entregarán al ayuntamiento son minipisos y tienen entre 30 y 44 metros cuadrados. Pero, aparentemente, la distribución es buena y todas las viviendas cuentan con terraza. Las dos promociones tienen piscina y zonas ajardinadas. La tipología no desentona con lo que se construye ahora en Xàbia: tres alturas (lo que marca el PGOU) y mucha línea recta. Han desaparecido los tejados de teja. El Plan General obligaba a techar las construcciones con teja tradicional. Pero las nuevas promociones de pisos y apartamentos y también los chalés son planos de azotea.

El tamaño de las viviendas hacía temer que las promociones serían un mazacote de pisos apiñados. Pero, sobre plano, se ve otra cosa. Los jardines dan aire. La piscina es, quizá, una rareza en las promociones de vivienda pública. Pero puede que resulte cada vez más imprescindible para combatir las severas olas de calor. Y Xàbia es el pueblo de la Comunitat Valenciana con más piscinas, nada menos que 9.275.

Así serán las 82 viviendas de protección pública de Xàbia: una y dos habitaciones y piscina comunitaria / Levante-EMV

El caso es que la empresa adjudicataria (el concurso lo ha realizado la Generalitat Valenciana), FAMA Rehabilitaciones, S. L., ha presentado en el ayuntamiento el proyecto básico y ha pedido licencia. El gobierno local (PP, CpJ y Vox) asegura que construir estas 82 viviendas responde a una necesidad real del municipio (la vivienda y el alquiler están por las nubes).

"Las viviendas se han diseñado con criterios de funcionalidad, confort y eficiencia energética", asegura el gobierno local, que está convencido de que estos 82 pisos permitirán a jóvenes independizarse y a familias encontrar el hogar que es imposible adquirir en el inflacionista mercado inmobiliario. "Contarán con espacios abiertos, cocinas equipadas, terrazas y una o dos habitaciones", detalla el tripartito, que se muestra convencido de que esos pisos "se ajustan a las necesidades actuales de los vecinos". Pero para las familias con tres hijos o más estos pisos se quedan pequeños. Mientras, los estudios van bien para personas que viven solas o parejas muy bien avenidas.

Precios con techo

El ayuntamiento cedió dos parcelas, una en la calle Garcilaso de la Vega o tra en Poeta José Albi, a la Generalitat Valenciana. El suelo se tasó en 1,4 millones de euros. Los precios de venta de las viviendas estarán tasados según la normativa vigente. En principio, se habló de 2.400 euros el metro cuadrado. El gobierno local está seguro de que la venta se realizará "con total transparencia y equidad". Los beneficiarios deberán cumplir unos requisitos muy claros y serán vecinos y familias que tengan una necesidad perentoria de comprar su primera y única vivienda. "La asignación se realizará de manera objetiva y fiscalizada, asegurando que los beneficiarios sean seleccionados siguiendo criterios sociales y técnicos claros", remarca el gobierno local.