“No sé si se escribirá alguna novela sobre la dana, pero será difícil que haya otra que sacuda el alma de los lectores como 'El río viene crecido' de Maria Beneyto”

El pasado viernes 7 de noviembre, la Biblioteca de El Poble Nou de Benitatxell acogió, gracias a la asociación Clásicas y Modernas, la presentación “en primicia mundial” de ‘Learn to Howl’, una compilación de 49 poemas de María Beneyto traducidos al inglés por el profesor de la Universitat de València Paul Scott Derrick. El acto estuvo dirigido por Carme Manuel Cuenca, presidenta de la Comisión María Beneyto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Habló sobre el Año Maria Beneyto y el extensísimo legado que deja la AVL sobre la escritora.

Como presidenta de la Comisión Maria Beneyto, ¿qué significa para la Acadèmia Valenciana de la Llengua dedicar el 2025 a María Beneyto y cuál es el principal objetivo que persiguen con esta conmemoración?

María Beneyto es una escritora de las muchas homenajeadas por la Acadèmia Valenciana de la Llengua. El 2021 se eligieron los escritores y escritoras a los que se dedicarían las conmemoraciones durante los años próximos: Joan Fuster para el 2022, los escritores valencianos del exilio para el 2023, Maria Ibars para el 2024, y Maria Beneyto para el 2025.

Siempre se quiere hacer coincidir el nombramiento con un aniversario, como por ejemplo un centenario. En aquel momento, pensábamos que María Beneyto había nacido el 1925, pero cuando nos pusimos a investigar en la comisión integrada por Àngels Gregori, Vicenta Tasa, Ramon Ferrer y yo misma, empezamos a ver que había una diferencia entre aquello que decían los libros y ella misma y los documentos que empezamos a encontrar, gracias también en la ayuda de los amigos Helena Malonda, Vicente Malonda y Andrés Bolinches. Por eso, este año, que en un principio era centenario, no lo es. Es un homenaje a la trayectoria literaria de la escritora. Y sobre esto hemos hecho mucho énfasis en nuestras presentaciones y publicaciones.

El numeroso público que acudió a la presentación del poemario de Maria Beneyto traducido al inglés / Levante-EMV

El año pasado empezamos a mirar qué actividades haríamos durante el año 2025. Una de las principales actividades es la exposición itinerante Maria Beneyto, vida ferida de lletra, que ha ido rodando por ayuntamientos, casas de cultura, bibliotecas, institutos, etc. Hasta el 31 de octubre ha ido a 100 lugares de todo el territorio. El texto de la muestra lo ha hecho Josep Ballester, y Suso Pérez y Ricardo Cañizares, diseñadores de la empresa Gimeno Gràfic, se encargaron de confeccionar los paneles. Además, la exposición va acompañada de un folleto. Esta acción es común a todos los escritores del año. Como presidenta, he ido a muchos centros donde ha sido expuesta a presentarla.

También hemos publicado el cómic Maria Beneyto, passió per l’escriptura, con guion de Raquel Ricart e ilustraciones de Daniel Olmo. Siempre se hace un cómic del escritor del año con el objetivo de tener una publicación que podamos regalar en todas las plazas y ferias del libro valenciano, así como a todas aquellas entidades que lo pidan. El cómic está enfocado a los escolares, de ESO hasta Bachillerato, pero también a los adultos. Raquel Ricart, como buena escritora que es, hizo mucha investigación para poder resumir en estas pocas páginas los puntos más importantes de la vida y la obra de María Beneyto. Todo esto está a disposición de las personas interesadas en la web de la Academia y va acompañado, además, de una guía didáctica enfocada principalmente a los docentes, que ha realizado la profesora Mireia Ferrando.

Estas son, digamos, las joyas de la corona que siempre se han hecho, aunque después cada comisión diseña actos propios. La Comisión María Beneyto ha tenido un serio problema de presupuesto, porque no hemos podido contar con un apoyo económico parecido al de otras comisiones por los recortes. Aun así, creo que hemos llevado adelante muchas actividades, actos, presentaciones, etc. Tengo que decir que ha sido impagable la generosidad que han mostrado y están mostrando todas las personas amigas de la Academia.

Entre otras iniciativas y acciones que hemos llevado a cabo, destaca la ruta literaria en València confeccionada por el profesor Àlex Bataller con 12 puntos donde Beneyto vivió o que evoca en su literatura. Haremos un preestreno el día 29 de noviembre con los wikipedistas. Hemos colaborado también en dos exposiciones importantes en la ciudad de València, una en el MUVIM comisariada por Carmen Velasco y otra en La Nau comisariada por Josep Ballester.

Hemos organizado también una exposición de fotografías inéditas en la librería Railowsky, y hemos colaborado también en una jornada sobre la geografía y la ciudad de València, organizada por Josep Vicent Boira y el Ayuntamiento de València, con dos mesas redondas sobre literatura y riadas. María Beneyto tiene un libro publicado el 1960 sobre las riadas del 1949 y del 1957, El río viene crecido, y entonces hablamos de cómo ella había tratado este tema, pero también de cómo los escritores actuales hacen referencia, o lo peor, no la hacen.

Un momento de la presentación del libro / Levante-EMV

Otra de las cosas que hemos hecho es la traducción al valenciano de El río viene crecido (El riu ve crescut). Creo que es el único libro que había que traducirse al valenciano. Sus protagonistas son personajes de la València marginada de finales de los años 40 y 50. Tú los lees y sientes que no pueden estar hablando castellano, tienen que hablar valenciano. El libro ha tenido mucho eco y estamos muy contentos. La publicación está hecha por la institución Alfonso el Magnánimo, por Drassana y por la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ya vamos por la segunda edición y posiblemente llegaremos ahora en Navidad a la tercera.

Tengo que decir que la traducción del texto de Beneyto estaba ya hecha a principios de septiembre del 2024. A veces, así son las coincidencias trágicas... Sinceramente, no sé si se escribirá alguna novela sobre la dana de 2024, pero creo que costará mucho que haya otro libro como El río viene crecido. Bien es verdad que Beneyto va mucho más allá de lo que es un relato sobre una riada o cualquier catástrofe. Es una escritora que se acerca a la realidad para mostrar las injusticias y los sufrimientos de la gente más vulnerable. A Beneyto le interesan las riadas porque los desastres que causa la naturaleza a los valencianos son evitables con una buena planificación política. Y las consecuencias de la injusticia siempre las pagan las mismas personas. No tienen nunca escapatoria. Y esto es precisamente lo que denuncia. Lo que le duele. Creo sinceramente que será difícil que alguien pueda escribir algo de tan buena calidad y que sacuda el alma de los lectores. El tiempo nos lo dirá.

Después hemos publicado Learning to Howl, una traducción al inglés que es lo que hemos presentado en primicia mundial en la Biblioteca de El Poble Nou de Benitatxell, de 49 poemas. La traducción la ha hecho Paul Scott Derrick, que es el traductor de todas las fábulas de Enric Valor al inglés. Todos los poemas van acompañados de una serie de dibujos que han imaginado los alumnos del grupo de ilustración del Instituto Benlliure de València, tutorizados por la profesora Carmen Saura.

Hemos rescatado también una novela inédita llamada Al llímit de l’absurd que es muy importante porque demuestra que María Beneyto, hasta los últimos momentos de su vida, estaba interesada en publicar otra vez en valenciano, puesto que hasta ahora solo conocíamos La dona forta de 1967.

No solo hemos hecho publicaciones de obras inéditas, sino que también hemos recogido estudios académicos. En la Revista Valenciana de Filologia tenemos un dosier con 12 artículos; en el mes de diciembre publicaremos dosieres en las revistas Saó y Caràcters. Caràcters incluirá más de 15 artículos de estudiosos sobre María Beneyto y los escritores alicantinos de posguerra. Un campo absolutamente desconocido por la gran mayoría de lectores de la escritora. En Saó, más de veinte mujeres hablarán de su relación literaria con Beneyto.

El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell, de la mano de Clásicas y Modernas, ha celebrado un ciclo de actos dedicados a Beneyto, incluyendo una presentación para una primera toma de contacto, un club de lectura y una sesión especial en el Festival Literario. ¿Qué importancia tiene para la AVL que los municipios se impliquen de este modo en la difusión del año dedicado a la escritora?

Es absolutamente vital y nos llena de alegría y esperanza, porque la Acadèmia es una institución pública y, por lo tanto, nuestra vocación es una vocación de servicio público. Si lo que hacemos se queda entre las cuatro paredes de Sant Miquel dels Reis es un fracaso total.

Si el Año María Beneyto de la AVL ha tenido éxito es porque hemos hecho todo lo que hemos podido para llevar a Beneyto a espacios de todo tipo: municipios, escuelas, clubes de lectura, incluso un centro penitenciario... cualquier entidad cultural o social que nos ha acogido, porque no todas pueden o quieren acogernos. Todo lo que hecemos es tratar de dar visibilidad, fomentar el conocimiento de nuestros escritores y escritoras y, en este caso, de Maria Beneyto. Por lo tanto, es agradecimiento lo que siempre sentimos hacia todos los municipios. En El Poble Nou de Benitatxell hemos estado dos veces, por lo que el agradecimiento es doble.

Como tantas amigas y amigos que nos hemos encontrado a lo largo de todo este año, nuestra función es ‘plantar semillitas’.

Se ha presentado en el Poble Nou el poemario ‘Learning to Howl’. Como especialista, ¿qué le diría a un lector que se acerque por primera vez a la poesía de Beneyto? ¿Hay algún tema o estilo recurrente que considere esencial destacar?

Conocer la poesía de Maria Beneyto significa leer su producción en valenciano, pero también en castellano. La compilación completa que publicó Rosa Mª Rodríguez Magda el 2008, tiene más de 1.200 páginas. Beneyto no quería escribir poesía, sino ‘buena’ poesía, y lo hace porque, desde los primeros poemarios a principios de los años 50, es reconocida como una poeta de primer orden. Los temas que le interesan son sociales, de reivindicación, como por ejemplo el recuerdo de la niñez tal como ella la vivió, un tiempo ligado a la tragedia y los sufrimientos de la Guerra Civil y de la posguerra. Este universo metafórico tiene como protagonistas el padre, su relación con la madre, pero, sobre todo, la compasión que siente por los desheredados de la tierra. En realidad, la preocupación social es el eje vertebrador que atraviesa toda su poética y que acompaña de una profunda visión de la identidad femenina como ‘criatura múltiple’. Es una reivindicación de la lucha interna entre el deseo y las limitaciones de los roles sociales impuestos.

Maria Beneyto se definía cómo autodidacta, es decir, sin una educación superior que le apoyara, pero era muy buena lectora y una mujer con una ambición extraordinaria. Va rehaciendo, va experimentando y es consciente de su propio crecimiento a lo largo de toda su trayectoria. Esto lo hace manifiesto, por ejemplo, cuando rechaza el primer libro que se publica en 1947 y que en los pocos años dirá que esto son probaturas de juventud. Porque es muy consciente de que la poesía que ella escribe tiene una evolución.

Aconsejaría leer su narrativa también. Los relatos son absolutamente excelentes. En la poesía, a veces, se tiene que leer entre líneas. Pero en la narrativa es más explícita. De hecho, El río que viene crecido es una novela política, de abierta denuncia contra la València del franquismo autárquico de los años 40 y 50, y donde se encuentran muchas similitudes con la actualidad.

Una vez finalizado el acto de El Poble Nou de Benitatxell, ¿cuáles son los siguientes grandes hitos de la Comisión María Beneyto de la AVL y cómo espera que continúe el legado de la autora más allá del 2025?

Estoy muy contenta de decir que el día 19 de noviembre iremos a Córdoba a hacer una presentación de María Beneyto, porque su padre estuvo como secretario de la UGT Peñarroya-Pueblonuevo, con la acogida del Ayuntamiento y la Biblioteca Municipal de esta localidad. Según descubrimos en el último libro que se publica gracias a Rosa Mª Rodríguez Magda el 2019, Beneyto dice que los años de su infancia más felices no los pasa a Madrid, sino en esta localidad andaluza. Llevemos a María Beneyto más allá de nuestras fronteras.

El día 25 de noviembre organizaremos una conferencia sobre María Beneyto y el cine en la València de posguerra. Y el 3 de diciembre estaremos en la Biblioteca de la Mujer con la exposición de Adriana Cembrero, una estudiante que ha hecho un magnífico fotolibro sobre el poemario Criatura múltiple (1954).

También tengo el gusto de contaros que el día 14 de diciembre iremos a Muro d’Alcoi. Toni Espinar, que es un muralista extraordinario, dibujó un mural maravilloso con retratos de muchos escritores valencianos, entre ellos, María Beneyto. En el mural aparece la fecha de 1925-2011. Hablando con el Ayuntamiento y con Toni Espinar propusimos la posibilidad de hacer un acto para corregir el año de nacimiento. Intentaremos que sea una gran fiesta y, sobre todo, yo tengo la ilusión de que estén Helena Malonda y su padre, Vicente Malonda, así como Andrés Bolinches, que son las personas que nos han ayudado a registrar el registro eclesiástico de Oliva y a saber exactamente quién era la familia paterna de María Beneyto.

Por último, acabaremos donde pensamos que empezará el futuro de Maria Beneyto, en una escuela infantil, El trenet de Patraix. El día 18 de diciembre los niños y niñas habrán aprendido unos versitos navideños de Beneyto para, simbólicamente, transmitir la idea de que: empezamos con los más pequeños y nuestro futuro también pasará por estas criaturas que, ojalá, en algún momento de su vida, recuerden que María Beneyto forma parte de nuestra cultura.

Todo este legado es una esperanza y una ilusión. Queremos pensar que de todo lo que hemos hecho quedará algo y, después del 2025, se recordará a María Beneyto para siempre. Los libros están ahí y las publicaciones quedarán en la web. Esa es nuestra ilusión y nuestro legado.

¿Qué mensaje enviaría al Ayuntamiento, a Clásicas y Modernas y a los vecinos y vecinas de El Poble Nou de Benitatxell por acoger y participar tan activamente en el Año María Beneyto?

La Comisión María Beneyto está muy agradecida por la acogida que hemos tenido en El Poble Nou de Benitatxell, tanto en el mes de agosto como ahora en noviembre. La enorme satisfacción que sentimos por el apoyo y la amistad de todos vosotros en estos momentos de tanta incertidumbre nos dan mucha fuerza y aliento para continuar caminando.