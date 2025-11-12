Subvención de un millón de euros para remodelar el gran parque urbano de Xàbia y convertirlo en refugio climático

El parque Montaner ha estado históricamente desaprovechado. Está a un paso del centro histórico y junto al instituto Antoni Llidó. Empezó a tener vida cultural cuando se trasladó piedra a piedra el histórico riurau d'Arnauda (se desmontó de su ubicación original, dado que se iba a construir un edificio). Ahora este parque debe convertirse en el gran espacio verde de ocio de Xàbia y también en un refugio climático.

El ayuntamiento ha recibido una subvención directa de la Generalitat Valenciana de un millón de euros. Se destinará a la remodelación integral del parque Montaner. La resolución se ha publicado este 12 de noviembre en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El proyecto, que se desarrollará durante los próximos tres años, contempla la renovación completa de las infraestructuras y equipamientos existentes en el parque, ubicado entre la Plaça de la Constitució y el IES Antoni Llidó, con una superficie de 13.207 m². Los trabajos incluirán la modernización de los juegos infantiles y el mobiliario urbano, la creación de nuevas zonas funcionales adaptadas a las necesidades sociales actuales y la mejora de la calidad ambiental y urbana del entorno.

El plano de la remodelación del parque Montaner de Xàbia / Levante-EMV

Más zonas verdes para combatir el cambio climático

El objetivo de esta actuación es transformar el Parc Montaner en un espacio público seguro, accesible e inclusivo, que fomente la cohesión social, el uso responsable de las áreas verdes y la adaptación al cambio climático. El proyecto se enmarca dentro de las estrategias municipales de regeneración urbana, infraestructura verde y salud pública.