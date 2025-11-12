El TSJ tumba otra injerencia del Consell en el urbanismo de Dénia y evita que se edifique un suelo rústico inundable de les Marines

El Consell del PP quiere meter baza en el urbanismo de Dénia. Pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana le insiste una y otra vez en que "la ordenación estructural" y la tramitación de los planes urbanísticos son una competencia municipal. El TSJ le ha vuelto ahora a dar la razón al ayuntamiento dianense al tumbar otro "acuerdo transaccional" firmado por el director general de Urbanismo y una promotora. Ese acuerdo, tomado a espaldas del consistorio, se saltaba el Plan Estructural y convertía en edificables terrenos ahora protegidos. La sentencia deja claro que estas maniobras para alterar y desnaturalizar el planeamiento de Dénia suponen una injerencia y no tienen encaje legal.

Este último fallo, que tiene fecha del pasado 29 de octubre, advierte que este mismo tribunal ya emitió una anterior sentencia en la que aseguraba que la ordenación urbanística "no es susceptible de transacción". La sala se remite a ese anterior auto y subraya que "no ha lugar a la homologación del acuerdo suscrito entre el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental y la mercantil".

El suelo que el acuerdo transaccional hacía urbano está calificado en el Plan Estructural como rústico inundable. Está, por tanto, protegido. Se halla en el litoral de les Marines. Construir en una zona inundable entraña, además, un riesgo que hay que tener muy en cuenta en Dénia, donde, cuando llueve con intensidad, ya hay numerosas zonas urbanas que se anegan. La experiencia ha constatado que no es buena idea tomarse a la ligera el peligro de inundaciones.

Conflicto con la Generalitat

El gobierno local (PSPV y Compromís) ha denunciado en varias ocasiones que la Generalitat intenta dinamitar el Plan Estructural e imponer un modelo de crecimiento desmesurado y de vuelta al ladrillo. Este nuevo planeamiento se aprobó a finales del anterior mandato tras una larga tramitación y tras lograr los numerosísimos informes sectoriales que son preceptivos. Puso fin a décadas y décadas de planes urbanísticos transitorios.