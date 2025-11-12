Xàbia, la piedra tosca y los secretos de los topónimos

Los topónimos son accidentados como la geografía y guardan el eco de la historia. Andreu Ros, de la Fundació Cirne, afirma que son "auténticos fósiles lingüísticos". Los topónimos esconden secretos. El doctor en historia medieval y filología catalana Abel Soler Molina, experto en cultural literaria valenciana del siglo XV, descifra los topónimos. Es una labor ardua, pero también absolutamente apasionante. Dice que son "una fantasia compartida". Poética definición.

Este experto, que es natural de Albaida, presentó este viernes su libro "Els noms dels pobles valencians. Origen i significat" en la Fundació Cirne de Xàbia. El libro recoge más de 800 topónimos de pueblos, pedanías y aldeas valencianas. Andreu Ros lo definió como "un ensayo provisional que mira de entablar un diálogo abierto con el lector, con el público en general, para que participe en las hipótesis etimológicas que plantea y para que, a partir de este conocimiento, los valencianos ahondemos nuestra autoestima, que tanta falta nos hace". El autor está recorriendo los pueblos del País Valencià para tirar del hilo de estos nombres y sacar a la luz toda su riqueza cultural.

La explicación del topónimo del Montgó / Fundació Cirne

Y ya que estaba en Xàbia, Abel Soler "destripó" los nombres del término y del enigmático Montgó. La toponimia está viva. Vivísima, de hecho. Surgen nuevas hipótesis. Es un terreno fertilísimo. Y el nombre Xàbia viene del árabe "Sabiya", la fértil. Pero el investigador apunta que los últimos estudios desvelan que el topónimo también pudo tener su origen en "xàbeha", la "nadadora" o "flotante", y haría referencia a la piedra tosca que se extraía de las canteras del litoral del Muntanyar y la Cova Tallada. Los sillares de esta piedra calcárea, tan presente en la arquitectura local (empezando por la iglesia gótica), son mucho más ligeros que, por ejemplo, los de granito. Se transportaban en barca. De ahí esa posible alusión a flotar.

Asistentes a la charla sobre los topónimos / Fundació Cirne

"Visible a dos días de distancia"

Mientras, el Montgó también da para disquisiciones. La hipótesis grecorromana indica que viene del latín "Mons Aegaeon", "monte de las cabras". Pero la hipótesis fenicopúnica encuentra un topónimo emparentado con el Montgó en Argelia, el cap Matifou, que evolucionó de "Rus Ga'un", que significa el cabo majestuoso e imponente". La montaña de Dénia y Xàbia es, se mire como se mire, monumental. Los geógrafos de la antigüedad destacaban que "era visible a una distancia de dos días". Hoy sigue siendo un hito, una referencia en un paisaje sembrado de topónimos con hondas raíces romanas y árabes.