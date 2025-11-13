Calp da luz a los rescates

Luz en los rescates. Los drones se han convertido en una herramienta imprescindible en las emergencias. Pero, claro, sin la pericia de quienes los pilotan, no sirven de nada. El oficial de la Policía Local de Calp Sergio Perales Escortell y el agente Rafael Climent Triguero alumbraron con el dron la senda. Su actuación fue "brillante": luminosa y profesional. El pleno ha pedido a la Generalita Valenciana que les conceda felicitaciones públicas.

El concejal de Seguridad, Guillermo Sendra, recordó que la Policía Local ha creado la unidad de drones y que cuenta con dos de estas aeronaves no tripuladas de última generación. "Son muy eficaces, imprescindibles", dijo el edil, que subrayó que se han utilizado en el incendio de Gargasindi de este verano, en rescates en el mar y en el Penyal d'Ifac, en búsquedas de personas perdidas, en localizaciones de bañistas arrastrados por la marea (surfistas y aficionados al paddle surf) o en el control de conciertos y acontecimientos masivos. Detalló que estos drones cuentan con cámaras térmicas, altavoces y potentes focos. Si de día ofrecen perspectivas aéreas valiosísimas para la seguridad ciudadana, de noche, incluso en las noches más cerradas, permiten a los agentes "llegar" a los lugares más escarpados del término municipal.

Un agente de la Policía de Calp pilota de noche el dron / Levante-EMV

Sergio Perales y Rafael Climent pilotaron el dron que dio luz a una pareja de senderistas, él español y ella italiana, que este verano subieron al Pinet de la Serra d'Oltrà y se les hizo de noche. En esta montaña ocurre como en el Montgó, que si te sales de la senda puedes quedar asomado al precipicio y sin encontrar un camino para volver atrás. Las luces de la ciudad están ahí delante, pero no hay forma de salir del apuro. Los dos senderistas quedaron atrapados. Y existía el riesgo de que se despeñaran.

Tranquilizar y guiar a los senderistas perdidos

Los agentes los localizaron con el dron. Utilizaron el altavoz para tranquilizarlos y decirles que la ayuda estaba en camino. Acudieron los rescatadores del Consorcio de Bomberos de Alicante. Luego, cuando los bomberos ya llegaron hasta ellos, el potente foco del dron iluminó el camino y facilitó que rescatadores y senderistas encontraran la senda y pudieran bajar con toda seguridad. El dron los guió. Esta herramienta es utilísima. Sergio Pereles y Rafael Climent pilotaron el dron con gran habilidad y guiaron a los excursionistas perdidos y a los bomberos.