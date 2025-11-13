Dimite Juan Manuel del Pino, mano derecha de la alcaldesa de Calp

El tripartito de Calp (Somos Calpe, PSOE y Compromís) pierde a uno de sus puntales. Y la alcaldesa, Ana Sala, pierde a su mano derecha (o izquierda), el concejal Juan Manuel del Pino, quien en el pasado mandato fue edil de Ciudadanos y éste, tras la salida de Ana Sala del PP, no dudó en enrolarse en el proyecto de Somos Calpe. Este partido ha desvelado hoy que Del pino, número dos de la formación y primer teniente de alcalde, así como concejal de Urbanismo, dejará el acta cuando se apruebe el presupuesto del próximo ejercicio. Las cuentas irán a pleno más pronto que tarde (a finales de este mes o principios de diciembre). Así las cosas, del Pino no se comerá, como se suele decir, el turrón en el gobierno tripartito.

Del Pino renuncia a mitad de su segunda legislatura como concejal. Lleva seis años en la corporación. Afirma que ha llegado el momento del relevo: “Inicié esta legislatura con mucha ilusión, pero sin saber si la iba a poder agotar. Considero que este es el momento más oportuno para marcharme, con sentimientos encontrados, ya que mantendré, indeleble, el recuerdo de una de las etapas más bonitas de mi vida”.

Lideró la candidatura de Ciudadanos que en el anterior mandato sacó dos concejales. Pero las últimas elecciones, las que vivió junto a la alcaldesa Ana Sala y en Somos Calpe, una escisión del PP que también recogió el voto de Ciudadanos e incluso del PSOE, fueron para él muy especiales. "Guardo un profundo agradecimiento a todas las personas que en las elecciones de 2023 confiaron en la candidatura de Somos Calpe y a quienes han acompañado nuestro proyecto estos años. Para mí ha sido muy importante poder mostrar mi apoyo a Ana Sala. Somos Calpe me ha hecho seguir creyendo en la política municipal, pero es el momento de que otra persona tome el testigo”.

"Leal, elegante y conciliador"

Mientras, la alcaldesa ha destacado que "Juan Manuel ha estado a mi lado y al lado de Somos Calpe desde el minuto cero. Es el concejal que todo equipo de gobierno serio querría tener en sus filas. Ha sido un primer teniente de alcalde leal, elegante y conciliador".

La renuncia de Del Pino da lugar, evidentemente, a especulaciones. En el último pleno, fue el único que defendió públicamente a Paqui Solivelles en la polémica de la contratación frustrada de Mario Conde como ponente del encuentro de Comunicación Innovadora (le sustituirá Albert Rivera). Del Pino se despide sin arremeter contra nadie, pero lo hace en el momento en el que han salido a la luz las diferencias ideológicas entre Somos Calpe y sus socios de PSOE y Compromís. Las casualidades no existen en política. No obstante, su dimisión era desde hace un tiempo un secreto a voces. Se había comentado que en Navidad anunciaría que renunciaba y se iba a casa. Ha sido antes. Ya había runrún. Y ahora el gran dilema es quién heredará ese urbanismo que va como un tiro y que es un tiro en el pie en el nuevo tiempo de poner freno a la construcción desbocada.