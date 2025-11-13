Una nueva balsa contraincendios en el Montgó montada en un plis plas

Construir esta balsa contraincendios es como armar un mecano gigante. Las piezas ensamblan perfectamente. En un plis plas, está hecho. Bueno, el plazo de las obras es de una semana. No basta con encajar los paneles de hormigón armado. Hay que realizar los enganches a la red de agua e impermeabilizar el depósito, que tiene un diámetro interior de 10 metros y 3 metros de altura. La capacidad es de 235,61 metros cúbicos. Se utilizará para que los helicópteros de extinción carguen agua para arrojarla sobre las llamas y también para que los bomberos llenen las cubas de los camiones.

Todas las piezas de hormigón del depósito, ya ensambladas / Levante-EMV

La balsa refuerza la protección contra los incendios en el Montgó. Se está construyendo en el paraje del Racó de Calafat de Dénia, próximo al parque natural. Este depósito está incluido en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, aprobado en 2021. El ayuntamiento dianense adjudicó las obras por 54.161 euros. Las paga el consistorio.

Más recursos contra el fuego

La balsa está en una parcela de titularidad municipal de la calle Pansa. Se había detectado que en esta franja del linde del Montgó, en la interfaz urbano forestal, no había suficientes puntos de agua para combatir los incendios. Este depósito suple esa falta de infraestructuras de extinción de fuegos en la cara norte del parque natural.