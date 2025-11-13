La sorpresa de la 'rave' pirata en aguas del cabo de Sant Antoni de Xàbia
Los navegantes divisan un barco corsario en el que atruena la música techno
Los abordajes son puro estrépito. Artillería, entrechocar de espadas y gritos estridentes. Pero este abordaje es de música techno a toda castaña. Antes de divisar el barco pirata, llegó el trueno de la insólita 'rave'. Los navegantes se quedaron atónitos al avistar un velero muy singular, un barco pirata. Ceñía el cabo de Sant Antoni de Xàbia. Esta costa, ahora en noviembre, ya se ha sacudido el bullicio del verano, cuando hay barquitos hasta en la sopa. Pero el mar xabienc siempre depara sorpresas. Y la del barco corsario con la música a todo trapo fue de aúpa.
Los ritmos eran de 'rave', pero a bordo iban pocos tripulantes. Debía ser un ensayo de fiesta flotante. En la Marina Alta, las 'raves' son de túneles (los de Benissa) y bancales. Pero lo de montarlas en un barquito no se había visto todavía. La 'rave' pirata es una vuelta de tuerca a estas fiestas de baile maquinal, extasiante y libre.
Las 'raves' y la vida pirata
"¡Doblones!... ¡Doblones!...¡Doblones!... ¡Doblones!...", la frase que grazna el Capitán Flint y que cierra "La isla del tesoro", puede dar para un ritmo machacón, electrónico y muy bailable. Las 'raves' y la vida pirata son igual de libérrimas.
