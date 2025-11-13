Los vecinos de El Verger pagarán menos basura: bajada de 123 a 118 euros y cuota de 535 euros para la vivienda turística

Tras el año del "basurazo" (la subida obligada al tener que sufragar con la tasa hasta el último euro que cuesta el servicio de recogida de residuos), los ayuntamientos de la Marina Alta empiezan a encontrar fórmulas para dar un poco de respiro a sus vecinos. Y una vía que ya exploran varios pueblos es la de subir la cuota a las viviendas turísticas y bajar la tasa a los pisos y casas de los vecinos. Eso ha hecho ahora El Verger.

El pleno ha aprobado una rebaja de la tasa de basura para el próximo año. Los vecinos pasarán de pagar los 123 euros actuales por vivienda a abonar 118,08. El gobierno local, de Compromís y PSPV, ha sacado adelante la reducción en el recibo. PP y Vox se abstuvieron.

El gobierno local del alcalde Basili Salort, de Compromís, ha precisado que la rebaja ha sido posible por el ajuste que se ha hecho con los chalés y apartamentos turísticos. Se han sacado del epígrafe de vivienda. Se ha creado un epígrafe para estas viviendas vacacionales. La cuota anual que abonarán será de 535,39 euros.

Los inquilinos de las viviendas de uso turístico generan mucha basura y no suelen separarla. La tiran al mismo contenedor. Incluso dejan las bolsas en papeleras o en la puerta de las viviendas. Ocurre en El Verger y también en todos los pueblos de la Marina Alta en los que ha aumentado exponencialmente la vivienda vacacional. El gobierno de El Verger defiende que aplicar una tasa distinta a estos apartamentos y chalés responde a "una distribución más justa y proporcional de la carga fiscal".

Premiar el reciclaje

"Rebajar la tasa, en un momento de inflación y en el que todo sube, es una muestra clara de nuestro compromiso con la gestión responsable y próxima a la ciudadanía", indican desde el gobierno local, que asegura que "se ha querido premiar el comportamiento responsable de los vecinos y vecinas; cada vez reciclan más y mejor".