Benitatxell inicia las obras para introducir arbolado y mejorar la imagen en la avenida de València

Ayer jueves se iniciaron los trabajos en la avenida de València del Poble Nou de Benitatxell para la colocación de arbolado en el lado par del vial y la instalación de imbornales en los puntos donde el agua de lluvia se quedaba embalsada. Las obras, adjudicadas a la compañía Audeca por 39.824,06 euros, no tendrán afecciones en el tráfico, excepto en algún momento puntual para la conexión de tuberías. Solo afectará a las zonas de estacionamiento.

Esta actuación está subvencionada por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a través de la línea de ayudas para la ejecución de actuaciones para la soberanía energética del municipio y la resiliencia del territorio. La subvención también incluye la creación de islas de sombra mediante la plantación de arbolado e instalación de tres pérgolas en el parque de Les Fonts, actuación que se ha adjudicado por 17.840,60 euros a Viveros Chorro S.L.

La avenida de València es una de las calles principales de la población, con 179 metros de largo y un ancho de 12 metros, aceras a ambos lados y bloques de viviendas bajas de dos y tres alturas. Alberga la comisaría de Policía Local y un parking público, y tiene, además, una localización estratégica, pues conecta la zona escolar del colegio público Santa Maria Magdalena con el centro urbano, en particular con el Mercado Municipal y el Ayuntamiento. Resulta igualmente significativa por ofrecer unas vistas espectaculares hacia la sierra y el mar.

Se plantarán árboles y se creará un pasillo verde de sombra en una acera ahora abierta y con mucha insolación / Levante-EMV

El objeto del proyecto es armonizar el espacio mediante la introducción de vegetación junto al paso peatonal, mejorando su uso, pero también su imagen. Se pretende así crear espacios urbanos más amables para los ciudadanos, con una mayor calidad ambiental y paisajística.

El acondicionamiento paisajístico de este frente de la población introducirá más verde en el paisaje urbano mediante la plantación de arbolado vial y vegetación arbustiva entre plazas de la banda de aparcamiento a lo largo de todo su recorrido. Las especies seleccionadas serán adaptadas al clima local y contribuirán a mejorar la imagen urbana y el confort térmico.

Refugios climáticos

Se busca, además, aumentar la resiliencia de los espacios urbanos del municipio frente a los efectos del cambio climático, especialmente en relación con la exposición a altas temperaturas durante los meses estivales mediante la creación de islas de sombra y el aumento de las superficies de pavimento permeable. Se consigue así reducir la absorción de calor y regular la temperatura ambiente, mejorándose el confort térmico.