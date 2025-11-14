La calima emborrona la Marina

El día ha amanecido turbio. La borrasca Claudia ha echado sobre la Marina Alta un velo de polvo. Ha entrado polvo del Sáhara en suspensión. La calima ha difuminado el paisaje, casi siempre radiante, de la comarca. Desde el mirador del Cap de Sant Antoni, en Xàbia, se apreciaba perfectamente este fenómeno atmosférico. La costa, emborronada. La calima ha empañado el cielo y le ha dado un tono gris, de gasa sucia.

Menos mal que no está para llover. Si caen cuatro gotas, serán salpicaduras de barro. Ese ambiente denso, pesado y turbio irá desapareciendo al avanzar el día.