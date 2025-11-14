Pego torna a començar el mes de desembre amb la Nit en Blanc
El consistori repetix, un any més, la campanya preludie de Nadal amb la qual reforçar els llaços entre els veïns i veïnes i el comerç local
Un any més, Pego iniciarà el mes de desembre amb la celebració de la Nit en Blanc, el primer símptoma que l'esperit nadalenc està molt a prop. El comerç de Pego i els veïns i veïnes tornaran a estrényer relacions per a celebrar una cita marcada en el calendari des de fa ja uns anys. Una iniciativa que va nàixer, fruit del treball entre la regidoria de Promoció Econòmica-Creama, el propi departament de Creama i l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, i a la qual se sumen enguany els departaments de Festes i Joventut.
La Nit en Blanc, programada per al 5 de desembre, serà el preludi de Nadal i que es representa de manera visual amb l'encesa de les llums de Nadal, i que tindrà lloc a partir de les 18.30 hores, en la Plaça de l'Ajuntament. Un emotiu moment que anuncia l'arribada d'un període màgic, especialment per als xiquets i xiquetes. “Les llums de Nadal donen un toc especial, de calidesa, que conviden a eixir al carrer, passejar i, també, realitzar compres nadalenques”, indica el regidor de Promoció Econòmica i Creama, Raül Tamarit.
Per a esta cita, la del 5 de desembre, indica el regidor, els comerços tindran un horari especial d'obertura a la vesprada perquè els veïns i veïnes puguen conéixer tots els productes que tenen en venda: “La idea és que es creen forts llaços entre el comerç local i els pegolins i pegolines, volem que siga una relació més estreta que pensen en el comerç de Pego per a realitzar les seues compres, tant en el període nadalenc com la resta de l'any”, indica Tamarit.
Molts d'estos comerços tindran, a més, els aparadors decorats per a l'ocasió, ja que participaran en una nova edició d'este concurs de decoració que convida als locals engalanar els seus aparadors amb motius nadalencs.
Després de l'encesa nadalenca els més xicotets i xicotetes podran participar, allí mateix, en la Plaça de l'Ajuntament, en un taller de creació de fanalets nadalencs. Una activitat dinamitzada pel departament de Joventud (Infojove) juntament amb la col·laboració dels quints d'enguany. “Volem que els més xicotets i xicotetes, a més de gaudir de l'encesa nadalenca, comencen a gaudir de l'esperit festiu al costat dels seus familiars i este taller pot ser una bona opció”, remarca la regidora de Festes i Joventut, Paula Orihuel.
Premis als millors aparadors
L'última part de la vesprada, a partir de les 20 hores, es desenrotllarà a la Casa de Cultura. Allí es lliuraran els premis a millors aparadors. Hi haurà un sorteig d'una rifa “com tots els anys” i una mostra d'idees, decoració i propostes gastronòmiques per a inspirar els preparatius de les festes de Nadal. Tot això estarà amenitzat per música en directe del grup Gluten Free. “L'objectiu és crear un espai de trobada i convivència que reforce el teixit comercial i social del municipi. La Nit en Blanc és una manera de donar les gràcies a la clientela i de començar amb Nadal amb optimisme, proximitat i alegria”, destaca el regidor. Tant Tamarit com Orihuel destaquen la importància d'omplir els carrers durant esta màgica vetlada.
