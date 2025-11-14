Salvan en Dénia a una anciana que estaba enferma y atrapada en su casa

La Policía Local de Dénia rescató ayer a una anciana que estaba atrapada en su propia casa. La mujer, de 77 años, se hallaba tirada en el suelo y presentaba una grave debilidad. No podía abrir la puerta ni pedir auxilio. Fueron sus vecinos los que dieron la voz de alarma. Habían llamado reiteradamente a la puerta de la vivienda de la anciana. No abría. Ya sospecharon que podía haber sufrido un accidente doméstico o haber enfermado.

Los agentes accedieron a la casa. Pidieron que se desplazara inmediatamente una ambulancia del SAMU. El equipo médico estabilizó a la mujer y la trasladó al hospital de Dénia.

El drama de la soledad no deseada

La Policía Local ha subraydo que "la colaboración ciudadana salva vidas". Es importante que los vecinos estén pendientes de las personas de avanzada edad que viven solas. La soledad no deseada es uno de los grandes dramas de la actualidad.