Benissa conmemora el 25N con una programación centrada en la reflexión, la educación y la memoria colectiva

El Ayuntamiento de Benissa, a través de la concejalía de Igualdad, presenta una amplia programación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), con actividades que se desarrollarán del 14 al 30 de noviembre. Las propuestas buscan sensibilizar a la ciudadanía desde diferentes ámbitos —la educación, la cultura y la participación social— para promover una sociedad libre de violencias machistas.

Una programación diversa y participativa

El ciclo de actividades comenzará el viernes 14 de noviembre, a las 20:00 horas en el Saló Cultural, con el monólogo “No has sido tú” de Gemma Almagro, una reflexión sincera y poética sobre la violencia de género que combina testimonios reales de víctimas con una puesta en escena honesta y emotiva.

El miércoles 19 de noviembre, a las 19:00 h. en Cases del Batlle, tendrá lugar la sesión “Pantalles en família”, una actividad dirigida a padres, madres y educadores para fomentar un uso responsable de las tecnologías y prevenir la exposición de menores a contenidos inadecuados o de violencia sexual. La charla estará centrada en la educación en valores y la prevención de riesgos digitales desde la infancia hasta la adolescencia.

La programación del 25N / Levante-EMV

Del sábado 22 al domingo 30 de noviembre, la Plaça Rei Jaume I acogerá la instalación “La Casa de les Veus”, una estructura de madera abierta con hilos y notas que recogen testimonios de mujeres que han vivido violencia. El objetivo es dar visibilidad a lo invisible: la memoria colectiva, la fuerza y la resistencia de las mujeres.

El lunes 24 de noviembre, a las 19:30 h. en el Saló Cultural, se proyectarán los cortometrajes “Berta”, “Angie” y “Dios te salve, María”, seguidos de un coloquio sobre las distintas formas de violencia hacia las mujeres y su representación audiovisual.

Por último, el martes 25 de noviembre, de 10:45 h a 13:00 h, se celebrará el acto institucional del 25N en el IES Josep Iborra y el Passeig Joaquín Piera i Mariana Torres, con la participación de los centros educativos del municipio: CEIP Pare Melchor, CEIP Manuel Bru y CPEE Gargasindi, que realizarán actividades conjuntas para conmemorar la jornada.

Compromiso institucional

El Ayuntamiento de Benissa reafirma su compromiso con la igualdad y la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres, promoviendo la educación, la sensibilización y el respeto como pilares fundamentales para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Las actividades se enmarcan dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y cuentan con la colaboración del Ministerio de Igualdad, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la Diputación de Alicante y diversas entidades educativas y culturales del municipio.