Nueva oferta formativa en Xàbia para el curso 2025-2026

El Ayuntamiento de Xàbia ha presentado la nueva oferta formativa para el curso 2025-2026, que incluye una nueva edición de los Programas Formativos de Cualificación Básica (PFCB), así como nuevos certificados de profesionalidad y propuestas orientadas a la mejora de la empleabilidad en el municipio.

El acto ha contado con la participación del concejal de Dinamización Económica y responsable de Creama Xàbia, Juanlu Cardona, la técnico de Creama, Josette Russo, y Víctor Barber, representante del IES Antoni Llidó. Todos ellos han puesto en valor la importancia de la colaboración entre las administraciones locales y los centros educativos para impulsar el talento joven, recuperar la motivación y facilitar la inserción laboral del alumnado.

El concejal Juanlu Cardona ha destacado que “estos programas representan una excelente oportunidad para que los jóvenes encuentren una vía formativa adaptada a sus necesidades, adquieran una cualificación profesional y mejoren su empleabilidad en sectores con proyección de futuro”.

Para el curso 2025-2026, Creama Xàbia pondrá en marcha tres Programas Formativos de Cualificación Básica, dirigidos a jóvenes de entre 16 y 21 años que no han obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo de estos programas es ofrecer una segunda oportunidad educativa y facilitar el acceso al mercado laboral mediante una formación práctica y adaptada a la realidad empresarial del entorno.

Los programas que se impartirán este curso son:

Actividades auxiliares de comercio (6ª edición)

comercio (6ª edición) Operaciones básicas en montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables (3ª edición)

energías renovables (3ª edición) Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, novedad de esta edición, orientado al sector de la jardinería, el mantenimiento de zonas verdes y la producción vegetal

Cada programa, de carácter oficial y completamente gratuito, cuenta con una financiación de 38.500 euros aportada por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, y tiene una duración total de 960 horas.

Formación teórica y práctica

Los PFCB combinan formación teórica y práctica, tutorías individualizadas y actividades destinadas al desarrollo personal y social del alumnado. Además, incluyen periodos de prácticas en empresas locales, lo que permite al estudiantado aplicar los conocimientos adquiridos y adquirir una primera experiencia profesional en un entorno real.

Además, como principal novedad, Xàbia ofrecerá este curso el Certificado de Profesionalidad en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Automatizadas en el IES Antoni Llidó, un programa especializado que abarca tres módulos: maquinaria, automatización y domótica.

La formación, que se desarrollará durante seis meses, combina contenidos técnicos con prácticas en empresas del sector, dando respuesta a la creciente demanda de perfiles cualificados en el ámbito de la automatización, la energía y la industria inteligente.

Además de la oferta presencial, Creama Xàbia facilita el acceso a la formación online a través del Aula Mentor, un programa impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Esta iniciativa ofrece una amplia variedad de cursos en modalidad a distancia, con seguimiento tutorial y horarios flexibles, dirigidos tanto a jóvenes como a personas adultas que desean actualizar o ampliar sus competencias profesionales.

Las personas interesadas en obtener más información o formalizar la matrícula pueden dirigirse a las oficinas de Creama Xàbia, situadas en Avenida Amanecer, 2, llamar a los teléfonos 965 793 604 o 965 794 266, o consultar la página web www.creama.org